La puntata di Uomini e Donne oggi ha messo a dura prova Gemma Galgani, che ne è uscita completamente distrutta e umiliante. Uno spettacolo che i suoi fans hanno giudicato davvero eccessivo! Ma scopriamo che cos’è successo durante nella puntata di oggi.

Il corteggiatore Massimiliano

La dama torinese è arrivata alla puntata di oggi piena di aspettative positive, entusiasta come suo solito per il nuovo corteggiatore. Massimiliano, il 72enne fiorentino arrivato da poco al programma di Maria De Filippi ha catturato subito l’attenzione della protagonista del dating show di Canale 5.

I due sono usciti insieme, ma Massimiliano ha voluto vedere anche Nadia. Gemma non era a conoscenza di questo dettaglio. Così oggi quando ha visto l’altra dama sedersi accanto a lei si è subito adombrata. Non se l’aspettava, ma soprattutto non lei. Tanto che le chiede:

“Mi stupisce scusa eh! È venuto un signore per te lo tieni e nel contempo esci con lui!”

Nadia le ha risposto a muso duro:

“Ma c’hai il monopolio tu sulle persone? Ma non ti preoccupare sarà lui poi a scegliere se te o me!”

Ma il peggio è arrivato nel momento in cui ha visto il filmato dell’esterna. La donna non è riuscita a trattenere le lacrime. Massimiliano è uscito sia con lei che con Nadia nello stesso giorno. Aveva addirittura concluso l’appuntamento dicendo che era stanco, ma in realtà è andato da Nadia dopo. La dama torinese è affranta e Tina le fa notare con la consueta acidità quanto è avvenuto:

“Ma aveva detto di essere stanco, ma stanco di lei!”

La donna è destabilizzata. Non se l’aspettava. L’uomo sembrava interessato a lei secondo i suoi parametri.

Gemma piangendo (piange): "Ma io non ho detto di essere innamorata comunque" #uominiedonne pic.twitter.com/5fRYZ7BATl — uomini e donne out of context (@uedooc) January 26, 2022

L’umiliazione di Gemma

Franco trova tutta la situazione comica. Esordisce dicendo:

“Io mi guardo allo specchio e non è che sono innamoratissimo di me, quindi a veder questa battaglia è meraviglioso“.

Gemma ci resta ancor peggio e replica:

“Che ironia gratuita. Ma se tu sapevi già assolutamente no, perché mi hai invitata a cena per stasera?”

Qui il discorso diventa addirittura paradossale. Massimiliano cade dalle nuvole:

“Io ti ho invitato a cena stasera? Non me ne sono accorto!”

Massimiliano per essere cavaliere e rincuorare la donna le regala un mazzo di rose a suggello di un’amicizia e la consiglia:

“Non sognare con i sogni degli altri. L’esterna è stata quello che è stata!”

Ma Gemma insiste, vuole capire e Maria De Filippi le consiglia di smetterla dicendole “non continuerei, altrimenti diventa umiliante”. Ovviamente la doma torinese famosa proprio per queste situazioni ha seguitato a piangere e star male per tutta la durata, subendo anche gli attacchi di Tina che trova ridicola la sua reazione per una persona che manco ha conosciuto. Il pubblico è tutto dalla parte di Nadia e l’applaude, anche su Twitter molti scrivono in suo favore.

Nadia che con tre parole, TRE, ha tolto il tipo a Gemma che ha avuto 10 min di uscita grazie allo streap tease ed è uscita con due uomini nel giro di 24h. Regina 👑✈️#uominiedonne pic.twitter.com/0Bs5ZObpW0 — ℛac ♡ ᴀᴍᴀ ᴇғᴋᴀʀ (@_dhanura) January 26, 2022

Nadia fa una scelta

Mentre per quanto riguarda Nadia, la donna prende una decisione secca: liquida il suo corteggiatore Franco, arrivato solo per lei e continuerà a vedere Massimiliano:

“Non voglio far perdere tempo. È una persona carina ma non ha quelle cose che interessano me!“