Il triangolo Belliful fa un certo effetto anche agli eliminati di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Infatti non sono riusciti ad esimersi dall’esprimere il loro giudizio su quanto sta accadendo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. I pareri sono molto netti e trancianti ed esprimono anche una certa stanchezza verso questa situazione.

L’ex vippona è molto lucida sul ruolo svolto da tutti gli attori del Belliful:

Secondo Francesca Cipriani solo Delia è più in difficoltà, mentre Soleil e Alex sono professionisti “navigati”:

Meno cinica è Eva Grimaldi, la donna pur restando per pochissimo tempo all’interno della casa, ha empatizzato nei confronti di Delia Duran. Ecco cosa dice:

“La cosa migliore per la Duran era restare fuori dalla Casa, perché lì si rischia di entrare in un vortice in cui non si sa dove andare a sbattere. Se è entrata per amore di Alex, ha sbagliato completamente“.