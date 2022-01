Federica Calemme ieri ha raccontato una brutta pagina della sua storia personale a Gianmaria Antinolfi. I due si sono ritrovati nella sauna del Grande Fratello Vip 6 e si sono nuovamente aperti l’uno con l’altro. La modella napoletana ha parlato della sua ultima relazione che per lei era diventata tossica. Ha raccontato alcuni aspetti della sua storia con l’ex fidanzato.

Durante la conversazione si è aggiunto un nuovo tassello al mosaico della loro conoscenza.

Il racconto di Federica Calemme

Parlando della sua ex relazione tossica Federica Calemme a Gianmaria ha detto alcune cose della loro vita personale. In particolare ha svelato:

“Io poi quando mi fidanzo penso solo alla persona che ho accanto, sono super affettuosa, quindi pure nel letto do abbracci e lui no, dovevamo dormire sempre distaccati, non era per niente super affettuoso. Pochissime volte è stato affettuoso con me. Questa cosa mi ha fatto soffrire tanto. Le colpe le abbiamo entrambi, anch’io potevo evitare un sacco di cose, ho messo il dito nella piaga… Dopo tanto tempo lui voleva iniziare questa cosa della musica, voleva fare il deejay ed aveva intrapreso questo mondo, quindi h24 lui, il computer e la musica. Io sono passata del tutto in secondo piano […]”.

La fine della relazione

Infine Federica ha detto:

“Poi c’è stato un periodo un po’ tosto, due volte ha dato i numeri e ho continuato lo stesso perché ero innamorata, perché doveva andare così, perché mi ero messa in testa che doveva essere lui l’uomo della mia vita. Ero innamorata dell’idea che avevo non del rapporto che stavamo costruendo. Poi ho deciso di lasciare”.

La reazione di Gianmaria

Dopo il racconto di Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi ha subito replicato dicendo la sua opinione:

“Secondo me tu hai tantissimo da dare, non te ne rendi neanche conto. È un peccato, dai. Non pensare a cosa ricevi in cambio, tu dai. È un problema degli altri dare o non dare. Tu sei questo. Non sei neanche lontanamente come ti dipingi. Capisco che hai assorbito determinate cose e quindi adesso magari”.

I commenti anche sui social sono stati tantissimi anche perché molti inizialmente non credevano alla loro storia. Invece ora sono i “Gianfede” per tutti i loro fan: una coppia che si sta creando e conoscendo pian piano, mettendo a nudo le proprie paure e il proprio vissuto. Peccato solo non se ne parli mai durante la diretta del Grande Fratello Vip 6!