L’esperienza di Eva Grimaldi all’interno del Grande Fratello Vip è volta al termine da alcune settimane e, a distanza di un po’ di tempo, la donna ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. In tale occasione ha svelato dei retroscena inediti in merito a come si sono comportati i concorrenti con lei durante il suo periodo di permanenza. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Lo sfogo di Eva Grimaldi contro gli ex coinquilini

Nel corso della recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Eva Grimaldi ha sparato a zero contro i suoi ex compagni d’avventura. Nello specifico, la donna ha detto di aver cominciato questa esperienza nel migliore dei modi, con tutti i buoni propositi possibili. Purtroppo, però, i coinquilini non sono riusciti a metterla a suo agio e a farla sentire a “casa”. In virtù di questo, l’attrice ha detto:

“Mi sono sentita un’ospite pesce, di quello che dopo tre giorni puzza, io ero in una casa che avrebbe dovuto essere anche la mia, invece mi sono sentita ospite di sconosciuti e quindi a disagio“.

In seguito, poi, la protagonista ha detto che ha riscontrato questa tipologia di atteggiamento soprattutto nei concorrenti più longevi all’interno della casa.

Chi vincerà il GF Vip per Eva?

Loro, infatti, pare fossero soliti mangiare tutto quello che volevano, senza chiedere minimamente a lei e ai nuovi arrivati che cosa preferissero. In poche parole, si sono comportati come i padroni della casa, credendo che, poiché stavano lì da più tempo, avevano più diritti rispetto ad altri. Questo, chiaramente, ha provocato un bel po’ di malessere nella Grimaldi, che solo adesso ha avuto modo di rendere palese questo suo estremo malcontento.

Malgrado questi dissapori, però, Eva porta dentro di sé un bel ricordo di questa esperienza all’interno della casa del GF Vip. La donna, infatti, si sarebbe augurata di rimanere molto più a lungo all’interno del programma. Purtroppo, però, il pubblico da casa non le ha dato modo di restare e di mostrare ancora di più chi sia realmente e cosa sarebbe stata in grado di fare. In merito al possibile vincitore, invece, Eva ha detto di non sapere chi possa aggiudicarsi questo titolo, tuttavia, tra le sue preferite c’è Soleil Sorge, pertanto, si augura che possa essere lei a vincere.