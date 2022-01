Barù Gaetani che in questi giorni è bersaglio delle lamentele di Jessica Selassié, Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan, ha deciso di prendere la situazione in mano allestendo questa mattina uno show. Com’è organizzato?

In salotto, vestito di giacca, camicia, cravatta e boxer, Barù intervista le varie persone all’interno della casa sul tema della “costrizione sentimentale e sessuale” di cui è stato reso oggetto perché nominato da 4 donne all’interno della casa: Lulù e Jessica Selassié, Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan. L’escamotage escogitato dall’istrionico nipote di Costantino Della Gherardesca è un ottimo modo per far scoprire le carte a tutti quanti.

La critica al Grande Fratello

Ma durante queste interviste con Manila Nazzaro esce fuori un argomento molto sensibile per il Grande Fratello Vip 6. Quando l’ex Miss Italia afferma che Barù deve fare attenzione alle battute volgari che dice perché ci sono anche bambini che seguono a casa, lui non ci sta e risponde:

“Io non farei vedere questo programma ai miei figli. Non credo che vorrei dare ai miei figli quest’educazione”.

La donna cerca di argomentare sostenendo che i suoi bambini lo vedono per la sua presenza, ma immediatamente la regia stacca e censura quanto accaduto. Ecco il video:

Baru che quando Manila dice che i figli guardano il #gfvip risponde che lui non farebbe vedere questo genere di programma ai figli, i concorrenti lo zittiscono e la regia censura 😂 pic.twitter.com/D7mYY18IVw — KD (@KD_mood) January 26, 2022

Come giustamente osservato dagli utenti di Twitter, quando si fa entrare un personaggio libero dai ruoli e iconoclasta come Barù, si deve far i conti con le critiche che lui può fare perché come si definisce lui stesso è “un battitore libero“. Sarebbe stato interessante vedere come la discussione si sarebbe evoluta tra i due, senza cambi di inquadratura inutili.