Anna Pettinelli incita Albe a raccontare sé stesso, Lorella Cuccarini fa pressing su Aisha e i cantanti sono “in guerra” tra loro. Belle novità in poche ore al talento show Amici 21. Dopo l’annuncio degli allievi di Amici di Maria De Filippi ammessi al serale del talent show, nel corso della 17esima puntata, scoppia una lite tra cantanti nella casetta e i coach diventano più esigenti. Il clima si è improvvisamente infuocato.

Alex al veleno contro tutti

Nel day time di Amici 21, in onda il 25 gennaio 2022 su Canale 5, Alex ha accusato i compagni di canto Luigi, Albe, Crytical e Calma. Sarebbero poco coraggiosi nei commenti sugli altri, secondo lui. Invece Luigi ha replicato che non avrebbe mai detto quello che ha detto Alex di Calma, ovvero: “Non batterebbe nessuno, lo dice un discografico”.

Per Luigi, questo “È il parere di un arrogante”. Poi, ha aggiunto riferendosi all’accusa di Alex: “Hai detto ‘avete paura di parlare’, ma io non mi baso su una sola esibizione. Non sono un critico e per questo non parlo”. A dire la sua, anche Calma che ha commentato: “Viviamoci l’esperienza con il sorriso. Io faccio il mio e tu fai il tuo”. Insomma, ha chiesto una tregua! Più silenzioso Albe, dopo la richiesta ricevuta da Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli pretende di più da Albe

Anna Pettinelli ha convocato Albe per la nuova sfida della 18esima puntata su Canale 5.

“Dobbiamo trovare una strada per le cover. Le tue ultime cover non si sono rivelate convincenti. Come ti hanno detto le radio, tu hai presenza scenica. Devi puntare su energia e barre carine. E poi ti propongo ‘Il solito sesso’ di Max Gazzè. A me interessa che tu ti diverta, trovando la tua strada, raccontandoti“.

Albe però ha commentato:

“Non me la sento, in un momento difficile come questo per me. Mi prende male che i miei compagni mi ritengano l’ultimo della classe canto. Come se dovessi uscire da un momento all’altro”.

Invece Anna Pettinelli ha insistito:

“Ma vedi che qualcosa di te cominci a tirarla fuori? Ti devi raccontare”.

Lorella Cuccarini “smuove” Aisha

Dopo il pressing di Anna Pettinelli su Albe, arriva anche quello di un’altra coach. Lorella Cuccarini ha chiesto ad Aisha ad impegnarsi nello studio del timing della musica. Questa richiesta però ha scatenato una vera e propria crisi personale per Aisha, presa dai dubbi e dai timori:

“Io ho tanta paura di venir dimenticata dalle persone e io per questa paura mi limito nelle conoscenze. Sono stata abbandonata da papà”.