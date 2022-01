Alex Belli ha trovato il modo per non far spegnere i riflettori su di sé. Dopo essere stato allontanato malamente dallo studio del Grande Fratello Vip, l’attore ha rivelato di aver preso un volo per recarsi al di fuori dell’Italia. Al momento, non conosciamo la sua destinazione, ma è evidente che Alex desideri mantenere alta l’attenzione.

Forse, proprio per cavalcare l’onda del momento, il settimanale Nuovo Tv ha scelto di inserire, nell’ultimo numero, alcune pagine dedicate al triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

GF Vip, un copione già scritto per il triangolo tra Alex, Delia e Soleil

Per la copertina dell’ultimo numero di Nuovo Tv è stato realizzato un collage dedicato ad Alex, Delia e Soleil. L’attore è in primo piano, mentre le due donne sono dietro di lui, con un’espressione provocante sul volto.

Stando alle parole del magazine, è tutto già deciso. Un fonte informata sui fatti, infatti, avrebbe rivelato che i tre stanno seguendo un copione ben preciso, con il fine di aumentare gli ascolti tv e di non far spegnere l’attenzione degli spettatori.

Secondo l’anonimo informatore, Delia Duran si avvicinerà a Soleil Sorge, riuscendo a fare pace con lei e a dare vita a nuove dinamiche.

“Delia appianerà le divergenze, diventerà amica della Sorge e getterà le basi per un triangolo amoroso che stuzzicherà Alex e l’interesse del pubblico”.

Alex Belli pronto a tutto per continuare ad alimentare il “teatrino”

Sappiamo anche che la “gola profonda” ha mostrato uno scenario alquanto interessante. Pare che Alex Belli sia attratto dall’idea di ospitare Soleil Sorge e Delia Duran in un grande letto e di vivere con loro. L’attore, al momento, non si pone alcun limite, soprattutto se c’è la possibilità di aumentare gli ascolti e di catalizzare tutta l’attenzione.

Sarà davvero così? È già tutto preparato o c’è del vero nelle intenzioni di Alex Belli? Per scoprirlo non resterà che continuare a seguire i prossimi sviluppo al GF Vip.

“L’idea di un grande letto e di una casa dove vivere con la moglie Delia e con Soleil fa impazzire Alex. Se lo richiede lo share il teatrino è servito!”