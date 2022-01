Quest’oggi a Uomini e Donne si è verificato un fatto piuttosto inaspettato. Ad un certo punto della messa in onda, infatti, un cavaliere del trono over ha tirato in ballo la Rai. Maria De Filippi è intervenuta ed ha tenuto il confronto con il protagonista dando luogo ad una reazione che il web ha apprezzato moltissimo. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Alessandro e Pinuccia ai ferri corti

Nella puntata del 25 gennaio di Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia, due esponenti del trono over, hanno avuto un diverbio molto acceso. Tutto è partito nel momento in cui la donna ha palesato la necessità di avere di più dal suo corteggiatore. Lui, però, non ha preso di buon grado la faccenda ed ha invitato la dama a guardare altrove.

Tra i due, così, la storia sembrava giunta al capolinea, ma il cavaliere è apparso piuttosto contrariato. Maria De Filippi si è seduta di fronte a lui e gli ha chiesto di esprimere il suo stato d’animo. Lui ha commentato così: “Tremo e non so più cosa combinare”.

Il dibattito sulla Rai a Uomini e Donne

Ad un certo punto, poi, il cavaliere ha tirato in ballo la Rai ed ha detto di avere delle divergenze con Pinuccia anche in merito ai programmi televisivi da guardare. Lei, ad esempio, guarda spesso Rai 1, mentre lui è devoto unicamente a Canale 5. A quel punto, la padrona di casa ha detto:

“A lei piace, perché tu devi vedere solo Canale 5? Puoi guardare anche la Rai!“

Alessandro, poi, ha rincarato la dose sollevando un vero e proprio polverone. Il protagonista ha detto:

“L’altro giorno, col mio amico abbiamo parlato di questo. La Rai si prende il canone, fa le pubblicità e tutto… ha perso anche la Coppa Italia! Non è che non mi piace, non la vedo proprio. Basta”.

Per tutto il tempo, però, Maria ha provato a far capire al suo interlocutore che non ci sia nulla di male a guardare anche la rete competitor dimostrando una grande correttezza e sportività.

