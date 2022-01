Nel corso della sua carriera a Uomini e Donne, Gemma Galgani ha avuto il piacere o il dispiacere, a seconda dei casi, di conoscere molto cavalieri. Tra di essi c’è stato anche Marco Firpo. I due si sono frequentati per alcuni mesi, tuttavia, ad un certo punto lui fu costretto a dover abbandonare la trasmissione a causa di alcuni problemi di salute. La loro relazione, così, si interruppe. A distanza di un po’ di tempo, però, il cavaliere è tornato a parlare della dama bianca lasciando intendere di essere ancora preso da lei.

Intervista a Marco Firpo su Gemma

In una recente intervista rilasciata a Piùdonna, Marco Firpo è tornato a parlare di Gemma Galgani. Il cavaliere fu costretto a lasciare il programma a causa di problemi di salute alquanto importanti e la dama decise di non seguirlo. La loro frequentazione, dunque, si interruppe in modo piuttosto brusco. Quella storia, però, a quanto pare ha lasciato degli strascichi piuttosto importanti in Marco. Il cavaliere, infatti, ha speso esclusivamente parole positive per descrivere la donna. Nello specifico, ha detto:

“Di Gemma mi manca tutto ciò che eravamo“. In seguito ha aggiunto una serie di complimenti sdolcinati del tipo: “Quando la incontri provi subito un senso di benessere, lei mi fa star bene, mi placa l’ansia, ha uno sguardo particolare, quando mi guardava era incredibile“.

I complimenti alla Galgani e a Tina

Insomma, a quanto pare sembra proprio che Marco nutra ancora qualcosa per Gemma. In seguito, poi, ha anche aggiunto di trovarla ancora particolarmente affascinante. Il cavaliere ha associato i suoi tratti del viso alla Spagna e alla Francia e si è complimentato per la sua eleganza, la sua dizione perfetta e i suoi modi di fare da grande signora. Il protagonista, poi, ha parlato dell’evoluzione della Galgani a Uomini e Donne e di come sia cambiata rispetto a prima.

A tal proposito, ha detto di non voler dar peso a quello che è diventata adesso. Lui conserverà per sempre il ricordo di quelli che erano entrambi quando lui faceva parte del programma. In merito alla trasmissione, poi, ha voluto spezzare anche una lancia in favore di Tina Cipollari, dicendo di aver sempre apprezzato moltissimo la sua ironia e il suo essere sempre sagace e intelligente negli interventi. Chissà se Gemma sceglierà di rispondere in qualche modo al suo ex corteggiatore o se per lei la fiamma è già spenta del tutto.