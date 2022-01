Per la prima volta nella storia del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha cacciato qualcuno dallo studio. L’iconico momento ovviamente vede come protagonista il Man, l’uomo che ha “retto un’intera edizione”: Alex Belli. Signorini esasperato gli intima:

“Alex, per fortuna che tu stasera non volevi parlare ed avevi scelto la linea del silenzio, eh. Se vuoi magari uscire.. Autori, per favore lo accompagnate fuori? Perché io non posso lavorare così. Siamo in diretta ed io mi rifiuto di lavorare così. Vai pure fuori, vattene fuori! Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte. Non si può lavorare così. Anche in rispetto al pubblico, a voi a casa”.

Alex Belli lascia lo studio mandando a quel Paese Signorini, ma ritornerà, solo molto più tardi. Ecco il video della “cacciata”:

Cos’è successo tra Alex Belli e Alfonso Signorini?

Il conduttore del GF VIP 6 durante la puntata era piuttosto irritato da Alex Belli, un atteggiamento che anche gli utenti su Twitter hanno avuto modo di notare. Nonostante abbia incentrato tutti questi mesi di Grande Fratello sul triangolo tra Alex – Soleil e Delia, ieri voleva “concluderlo” in diretta. Avrebbe voluto che Alex fosse chiaro e che si concludesse la storia con Delia o la riprendesse definitivamente e la portasse a casa.

Così, fino alle 11.30 la trasmissione si è basata tutta sul “triangolo”. Signorini ha dato a Delia l’anello di matrimonio che Alex avrebbe voluto si riprendesse per riflettere sulle sue azioni, le ha fatto sapere che Soleil Sorge ha scritto una lettera per suo marito e gliel’ha fatta recapitare tramite Giacomo Urtis, le ha mostrato il tweet in cui la lasciava. Ma non è stato sufficiente.

Alex non ha lasciato Delia, né ha intenzione di farlo e lo stesso si può dire per Delia che ha gran voce ha riconfermato che lo ama. Ma il problema è che in diretta Alex ha confessato di essere innamorato di Soleil e quest’ultima ha finalmente spifferato che sotto le lenzuola lui ha detto che lo ama. Lui impenetrabile afferma:

“È vero amo Soleil, sono innamorato di lei e non l’ho mai nascosto”.

Ma nonostante lo stupore la coppia non si separa. Perché Alex Belli afferma con convinzione che l’amore per Soleil è “un’altra cosa” rispetto a quello con la moglie.

Signorini mette alle strette Alex Belli

Ma Alfonso Signorini non ci sta e gli chiede senza mezzi termini cosa sia successo sotto le lenzuola con Soleil Sorge, se abbiano fatto sesso o meno. Il motivo sono le parole che Delia Duran ha usato dentro la casa nei confronti di Soleil. Potrebbe sferrare l’attacco finale il presentatore e mostrare i video in cui Delia mima esattamente quanto è accaduto, ma non lo fa. Nonostante ciò Alex Belli si innervosisce. Cerca di prendere la scena e condurre lui le sorti dei dialoghi, interrompe, evade le domande. Fino a che il conduttore non sbotta e lo caccia.

Ma non durerà a lungo, dopo qualche tempo eccolo far ritorno, da Man, come sempre.

