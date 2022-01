Nathalie Caldonazzo non ha proprio potuto digerire il comportamento di Barù ieri in puntata e oggi all’interno della casa. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha ribadito anche in mattinata che non vuole creare dinamiche sentimentali durante il Grande Fratello e sta benissimo così. Ma sembra che il suo atteggiamento sia stato proprio indigesto a Nathalie che ha deciso di passare all’azione.

Nathalie contro Barù

L’attrice ha deciso prima di nominarlo durante la diretta di ieri perché:

“Non perde mai occasione nei confessionali di spararmi addosso quando magari nella casa fa l’amico, sono parecchio offensivi e anche un po’ troppo duri!”

Oggi invece ha deciso per un ammutinamento tutto al femminile per detronizzare Barù e farlo ridimensionare. Avvicinatasi a Federica Calemme ha intimato:

“Facciamo che non gli rivolgiamo la parola così abbassa la cresca. Gli leviamo proprio il potere!“

Ma questa sta male, sta rosicando in una maniera incredibile #jerù pic.twitter.com/M4G4HGnpBS — rossella🤺 (@unagiaslifes) January 25, 2022

Tuttavia sarà difficile che ci riesca visto che Katia Ricciarelli e Soleil Sorge difficilmente sceglieranno di seguirla, visto che sono molto amiche dello chef. Nathalie Caldonazzo si dimostra sempre la persona che crea più dinamiche e attriti all’interno della casa. Non ha paura di niente e nessuno. Mira gli altri concorrenti e cerca di farli fuori uno ad uno. Tanto che il popolo di Twitter sta votando in massa per salvarla, visto il ruolo centrale che è riuscita a conquistare. Si può essere d’accordo oppure no con lei, ma resta una concorrente che non fa di certo il “comodino” dentro la casa del Grande Fratello. Lei lo sa e probabilmente riuscirà ad arrivare in finale così.