Nathalie Caldonazzo ha deciso proprio di sparare a zero su Barù. Il fatto che lui le abbia dato della persona cattiva e non la desideri minimamente, non le va giù. Così ha deciso di dirne di tutti i colori (alle spalle). Oggi ha passato la giornata a criticarlo e addirittura è arrivata a dire:

“Secondo me Barù sotto sotto è gay, se odi così tanto… (le donne) anche se i gay amano le donne… sarà in competizione con noi comunque ha rotto i coglion*. Parlare male… non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in cul*”.

Ecco il video in cui si esprime in questi obsoleti termini:

Beh che dire?! Mi sento abbastanza atterrita che nel 2022 si sentano ancora questi beceri discorsi. Che piccola donna. Spiace.

Ma “secondo me sotto sotto è gay, sai quando odi, sarà in competizione con noi” Caldonazzo sei agghiacciante 🥶 #gfvip pic.twitter.com/XCtxw1PmYr — nicole🫐 (@imnichi_) January 25, 2022

I precedenti

Non è la prima volta che Nathalie Caldonazzo utilizza il termine omosessuale come un insulto. Ricordiamo quando appena una settimana fa diede del frocio ad un suo ex che evidentemente non sopporta. In quel caso Signorini non ne fece menzione durante la puntata. Farà lo stesso anche stavolta? Eppure lui stesso è gay e quando Giulia De Lellis osò pronunciare una frase contro i gay per la quale si giustificò, venne sgridata duramente dal conduttore in studio. Nathalie Caldonazzo è immune da questo?

Su Twitter gli utenti non condividono le frasi dell’attrice e ricordano le parole che le disse Katia Ricciarelli, dandole infine ragione perché dopo tempo la donna si starebbe rivelando.

E nonostante non sopporti Katia, su Nathalie ci aveva preso.Ora, la Caldonazzo,non considerata da Barú, sta cercando di screditarlo dicendo pure che è gay e odia le donne.Poi si corregge e dice che i gay amano le donne. Caldonazzo,fai pace con te stessa Barú non fa per te. #gfvip https://t.co/69D1v5wRaN — lorenita56 (@lallancita56) January 25, 2022

L’altro lato della medaglia

Barù dal canto suo sta facendo ultimamente della battute che vanno ben oltre il punzecchiare le persone al fine di movimentare le dinamiche. Alcune sue battute sono state volgari ed eccessive, come queste che ha raccontato oggi Jessica Selassié:

Ne ha fatto a valanghe Barù di battute del genere, ma stranamente fanno le paladine ora che sia Jess che Nathalie hanno ricevuto il palo da lui…prima ci ridevano di gusto (tipo quella della pozzanghera a pranzo). Dai su, c'è solo tanta ipocrisia dietro.#gfvip https://t.co/4wfHuH520G — || sophia || (@sophiaesticazzi) January 25, 2022

Ma la domanda è: perché fino a ieri ridevano e scherzavano con lui e da quando hanno capito che non sono le sue preferite né ha intenzione di andare oltre una convivenza tranquilla, reagiscono così?

Adesso anche Lulù Selassié ha sgridato la sorella per come si comporta con Barù:

“Tu non devi stargli troppo appresso, non mi piace come ti tratta, sembra che sei tipo un cesso a pedali, quando parlano di te lui fa tipo – No per carità – come se tu fossi un mostro e non è bello”

“Tu non devi stargli troppo appresso, non mi piace come ti tratta, sembra che sei tipo un cesso a pedali, quando parlano di te lui fa tipo <No per carità> come se tu fossi un mostro e non è bello” “Almeno per stasera non gli rivolgiamo la parola”#fairylu #jeru #jessvip #gfvip pic.twitter.com/oYugsawRUv — Angel😇 (@bestiadiangelo) January 25, 2022

Invece durante la nomination di ieri Lulù Selassié aveva detto su Barù: ““Se ti piace Jessica dillo, non ti devi nascondere!” e l’aveva invitato a farsi avanti. Ma lui non si vuole fare avanti con nessuna e questo non va bene alla princess che oggi ha dichiarato:

“Non sono venuta qua per fare amicizia con gli uomini. Ne ho tanti di amici maschi fuori!”

Maria De Filippi dovrebbe ascoltarla e prenderla in considerazione per il prossimo trono di Uomini e Donne nel quale sicuramente potrà trovare tanti corteggiatori. Ma per il momento è ancora al GF VIP 6 e le persone sono libere di entrare nella casa single e volerci restare senza subire pressioni da nessuno.

