Manuel Bortuzzo ieri ha lasciato il Grande Fratello Vip 6 con grande emozione di tutto il pubblico, i concorrenti e lo staff. Il ragazzo è riuscito a portare dentro la casa una storia di vita importante con tutte le difficoltà che comporta nella sua vita privata. Ma oltre il significato etico, informativo e spirituale del messaggio di Manuel, un elemento nella sua permanenza nella casa è stato decisivo: la storia d’amore con Lulù Selassié.

Una relazione iniziata con un’attrazione e poi il gelo da parte del nuotatore, che però è riuscita a trovare il suo modo di fiorire e far innamorare tutto il pubblico e lo staff.

Il ragazzo ora sta ritornando alla normalità dopo le emozioni di questi giorni e il primo pensiero ritornando sui social è stato quello della sua princess. Manuel ha realizzato una bellissima dedica per la sua amata su Instagram:

“Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire

Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri.

Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo.

Sei vita Lulú, la mia”