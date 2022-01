Soleil Sorge è stata in tutti questi mesi una delle favorite dal pubblico, quella che si pensava una potenziale vincitrice del Grande Fratello Vip 6. Vinceva sempre al televoto. Era impossibile riuscire a ricevere l’immunità del televoto se c’era anche lei in lizza. Era la numero uno. Era. Ora tutto è cambiato.

Il suo trono ha iniziato a vacillare quando si è schierata a favore di Katia Ricciarelli che aveva insultato Lulù. In quella nomination aveva stravinto Nathalie con il 63% delle preferenze. Ma ieri sera questo risultato è stato confermato.

Soleil ha perso al televoto contro Kabir e Federica

Il pubblico tra i tre concorrenti ha dato l’immunità a Kabir Bedi, nuovo arrivato che non ha alle spalle un grosso fandom. Invece il comportamento educato dell’uomo, la sua gentilezza e disponibilità hanno fatto propendere verso di lui.

Soleil ne è uscita sconfitta e con percentuali poco lusinghiere. Eccole:

Kabir Bedi: 65%

Soleil Sorge: 25%

Federica Calemme: 10%

Un risultato inimmaginabile fino a qualche tempo fa, che ha sorpreso lei stessa. Ma i numeri parlano chiaro e basta fare un giro sui social per vedere quanto stia diminuendo il consenso della ragazza. Tant’è vero che appena si scoprono i risultati del televoto su Twitter moltissimi utenti gioiscono.

#Kabir 65%#Solei 25% Ciao ciao Soleil. Il pubblico che ti ama si sta decimando puntata dopo puntata. Chissà perchè, davvero strano 🤣😂#GFVIP #GFVIP6 pic.twitter.com/Bz86SFJs7J — Opinionista borderline (@LaGio_91) January 25, 2022

Ma cos’è successo al consenso di Soleil?

Il successo di Soleil Sorge non ha retto il suo essere perennemente la bad girl, contro per forza anche quando ha palesemente torto, il suo sostegno a Katia e probabilmente anche la relazione con Alex Belli, così ambigua e senza chiarezza. Come giustamente le ha detto Kabir Bedi un giorno:

“Se dici la verità, ammetti i tuoi sentimenti vinci“.

Lei non l’ha mai veramente fatto e il risultato è una totale debacle consacrata ieri sera. Se non avesse ricevuto l’immunità sarebbe finita al televoto anche questa volta.

