Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Kabir Bedi, subito dopo aver vinto il televoto settimanale contro Soleil Sorge e Federica Calemme, ha scelto di mandare al televoto di venerdì prossimo Federica. L’attore indiano ha spiegato la sua scelta sottolineando come l’ex volto de L’Eredità non parli mai dentro la casa. La Calemme replica dicendo di essere ormai abituata ad essere a rischio eliminazione, stavolta però le cose potrebbero andare diversamente, visto che affronterà il televoto con due pezzi da novanta.

Insieme a Federica Calemme sono finiti al televoto Barù e Nathaly Caldonazzo. Il meno votato del pubblico sarà eliminato dal Grande Fratello Vip, a meno di due mesi dalla puntata finale di questa edizione prevista per il mese di marzo.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Barù, Federica e Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/szPz0bakBc — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2022

Come accennato nell’introduzione, Federica è l’indiziata numero uno per uscire venerdì prossimo, data in cui potrebbe lasciare anche Gianmaria Antinolfi, nonostante più di qualcuno abbia fatto notare a Signorini il lungo tira e molla dell’imprenditore napoletano. I voti dei fan della coppia potrebbero non bastare contro due personaggi forti come Barù e Nathaly, condannando di fatto Federica all’eliminazione.

Da una parte Barù può contare sui voti dei #jerù, che continuano a credere in un futuro tra il nipote di Costantino della Gherardesca e Jessica Selassié, che ha spronato Barù a essere più chiaro nelle sue intenzioni nominandolo. Dall’altra parte Nathaly gode della fiducia incondizionata di quanti sono stanchi del triangolo tra Alex, Delia e Soleil, e già in un’occasione ha dimostrato di essere una concorrente molto amata dal pubblico avendo battuto nettamente Soleil al televoto.

Ne sapremo comunque di più non appena verranno svelate le prime percentuali dei sondaggi online settimanali sull’eliminato di venerdì 24 gennaio.

Ecco chi ha nominato chi:

Federica nomina Davide

Alessandro nomina Nathaly

Lulù nomina Barù

Gianmaria nomina Giucas

Miriana nomina Barù

Davide nomina Lulù

Nathaly nomina Barù

Barù nomina Miriana

Jessica nomina Barù

Giucas nomina Nathaly

Soleil nomina Nathaly

Delia nomina Nathaly

Manila nomina Giucas

Kabir nomina Alessandro

Katia nomina Alessandro

Sophie nomina Gianmaria

Prima di lasciarvi, ricordiamo gli immuni della puntata di ieri e quindi non nominabili dagli altri concorrenti:

Preferito del pubblico: Kabir Bedi

Preferiti della casa: Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni

Preferita di Sonia Bruganelli: Soleil Sorge

Preferita di Adriana Volpe: Delia Duran

