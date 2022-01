Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 24 gennaio. Di seguito le ultime notizie sulla trentasettesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il preferito del pubblico al televoto? Chi è finito in nomination? Ecco il riassunto e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha di nuovo visto come protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, non senza qualche colpo di scena. Ma prima di affrontare il già noto triangolo amoroso, Alfonso Signorini ha voluto commentare una notizia fresca fresca: i grandi elettori impegnati nelle votazioni per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica hanno fatto anche il suo nome. Ironicamente, Signorini ha dichiarato che la sua presenza nella puntata di venerdì prossimo non è poi così certa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Pronto per il discorso di fine anno, Alfonso? 😂 #GFVIP pic.twitter.com/vcZbcZR9Kv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Dopo la cronaca politica, arriva il momento della telenovela artistica che vede coinvolti Alex, Delia e Soleil. L’influencer italo-americana si è lamentata nei giorni scorsi di avere tutti contro nella casa, riferendosi in particolare a Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, ma gli altri inquilini non la pensano esattamente come lei.

Soleil si sente da sola contro tutti… ma il parere degli altri abitanti della Casa è totalmente divergente. #GFVIP pic.twitter.com/02xD3RHe1q — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Intanto arriva una decisione annunciata: Manuel Bortuzzo lascia la casa del Grande Fratello Vip. L’ex talento del nuoto italiano ufficializza dunque la scelta di abbandonare il reality per dedicarsi agli allenamenti in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024 e recuperare le energie dopo aver trascorso più di 4 mesi all’interno della casa più spiata dagli italiani.

Manuel ha deciso di abbandonare la Casa di #GFVIP… la sua è una motivazione molto forte, ma non possiamo far altro che fare il tifo per lui. ❤️ pic.twitter.com/zLrZIOxFh0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

E dopo alcuni momenti di commozione per gli ultimi minuti di Manuel dentro la casa del GF Vip, si ritorna su uno degli argomenti che continua a far discutere di più: cos’è successo sotto le coperte tra Soleil Sorge e Alex Belli? L’amica speciale di Alex afferma a sorpresa che quando erano a letto l’uomo le ha confessato di amarla.

"Sotto le coperte Alex ha detto anche di amarmi…" #GFVIP pic.twitter.com/pQo6Ux8IU0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

In seguito Alfonso Signorini mostra a Delia Duran il tweet con cui Alex Belli sembra abbia voluto lasciarla (in realtà le cose sono un po’ più complicate, come confermato dall’attore): “Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.

Mesi di lontananza tra Alex e Delia. Ed ora che i loro "luoghi" sono invertiti, sembra ancora aumentare la distanza tra loro. #GFVIP pic.twitter.com/qUL9DC6gR1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Il conduttore, indispettito dalle parole di Alex Belli, prima gli dice di non essere uno a cui piaccia essere preso in giro, dopodiché lo caccia dallo studio senza troppi complimenti, per poter “continuare a lavorare”. Dallo studio arrivano copiosi gli applausi dallo studio, tutti dalla parte di Signorini.

Arriva poi uno dei momenti più attesi della serata: Manuel Bortuzzo saluta i suoi compagni di avventura e la sua Lulù per lasciarsi alle spalle la porta rossa. Manuel promette alla fidanzata di aspettarla e di non vedere l’ora di viverla nella quotidianità quando sarà fuori dal reality show. È nata una favola d’amore? Chi vivrà, vedrà.

Un’emozione tira l’altra. Alfonso Signorini comunica ai vipponi il nome del concorrente preferito dal pubblico nel televoto tra Federica Calemme, Soleil Sorge e Kabir Bedi: il più votato è Kabir, che si aggiudica così il secondo televoto nel giro di due settimane. L’attore indiano, che deve decidere chi mandare al televoto di venerdì prossimo senza passare per le nomination, punta il dito contro Federica.

Il pubblico ha deciso che il VIP più votato… quindi il preferito è… Kabir! #GFVIP pic.twitter.com/QZ41yp6hLL — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

C’è ancora tempo per un’altra sorpresa. Stavolta il fortunato è Davide Silvestri, che ha il piacere di rivedere il padre dopo quattro mesi. L’uomo, che in passato è stato colpito dalla maculopatia (una malattia dell’occhio che porta alla perdita della vista), ha manifestato tutto il proprio orgoglio per il figlio.

Ed è la famiglia di Davide a riconoscere tutto il bello di lui all'interno della Casa… perché non è cambiato: è sempre un uomo gentile e responsabile. Un grande. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/jyNWB4wd0V — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Prima delle nomination, Alfonso Signorini mostra al pubblico gli alti e bassi della storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia è reduce da un fine settimana molto turbolento, in cui Alessandro si è scagliato contro l’ex tronista per il rapporto con Delia Duran (la moglie di Delia Duran lo aveva nominato in puntata, ndr). E dopo le valigie buttate fuori dalla camera (letteralmente) e giuramenti solenni, tra i due è scoppiato di nuovo l’amore.

Delia in uno strano triangolo con Alessandro e Sophie? Sì, sta succedendo veramente… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/XiT6g8Y5Ap — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

L’appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 è per venerdì prossimo, quando in prima serata su Canale 5 andrà in onda la trentottesima puntata di questa sesta edizione. Per conoscere invece chi è finito al televoto eliminatorio di venerdì date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alle nomination di ieri sera.