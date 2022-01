Giucas Casella è uno dei concorrenti più avvantaggiati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Quasi sempre immune, mai nominato, non si è mai dovuto scontrare con il giudizio del pubblico. Considerato il “nonno del GF”, in realtà nel corso del tempo ha dimostrato di essere un “abile stratega” e un gran “paragnosta”.

Non affronta mai litigi. Riesce a sgusciare da un gruppo all’altro con grande facilità e a farsi apprezzare da tutti. Ma c’è una persona che proprio lui non ha sofferto nella casa fin dal suo arrivo: Nathalie Caldonazzo.

Le nomination a Nathalie

Ogni volta che l’attrice era votabile, Giucas non ha mai perso occasione di nominarla. Ma, complice il fatto che il presentatore abbia una sfacciata simpatia per lui e non gli chiede mai motivazioni valide alle sue nomination, ha sempre usato la scusa dei “massaggi mancati” per nominarla.

Finalmente il “nonnino del GF” ieri ha confessato la verità a Gianmaria Antinolfi, di nascosto da tutti:

“Ho votato Nathaly con la scusa dei massaggi ma a pelle non mi piace, la trovo prepotente, è entrata a gamba tesa”.

Una verità che non ha mai detto né davanti alla diretta interessata né quando ha fatto le nomination.

Giucas e segreti dietro la diretta aiaiai…⚠️⚠️ “ ho la scusa dei massaggi” scemo mica tanto il giuchi #gfvip #GFVip2021 #gfvip6 pic.twitter.com/pyPmI2JzaK — Sara😎😎 (@Saragrandefratm) January 25, 2022

Ma non solo, anche parlando con Soleil Sorge e Kabir Bedi ha ribadito che secondo lui uscirà la Caldonazzo. In realtà più che un pronostico sembra una speranza.

Ci lamentiamo (giustamente) sempre di Katia, ma in realtà c'è un altro concorrente che è l'unico (esclusa Delia) a non essere mai andato al televoto: GIUCAS. Gioca la parte del vecchio rimbambito ma in realtà è tra i più strateghi lì dentro #gfvippic.twitter.com/f3AzOyCr3X — LaNotte🌙 (@Iostocon_Me) January 25, 2022

Nathalie non si fa fregare

Ma Nathalie Caldonazzo che finora ha mostrato una grandissima lucidità nel gioco, non si è fatta fregare dall’aspetto mansueto di Giucas Casella e ha deciso di nominarlo appena possibile:

“Io voto Giucas finché non esco. È falso. Lui vuole vivere proprio qua secondo me”

La gente si sveglia ora di Giucas, io lo dico da ottobre che è tutto tranne che il nonnino dolcino, ingenuo e finto rimbambito.#GFVIP pic.twitter.com/WWM7mV2cOt — 🎀💫 ᖴᖇᗣᙁᙅᙓᔑᙅᗣ 🎀💫 (@Chicca_colors) January 25, 2022

Leggi anche Dove vedere la replica del Grande Fratello