A distanza di un bel po’ di tempo dalla sua uscita da Uomini e Donne, Giorgio Manetti di tanto in tanto torna a parlare del programma, con particolare attenzione a Gemma Galgani. In una recente intervista rilasciata su Nuovo Tv, infatti, il “gabbiano” è tornato ad accusare la donna definendo scandaloso il continuo riproporla in televisione. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Le dure parole di Giorgio contro Gemma

Giorgio Manetti si è schierato in una posizione assolutamente contrastante nei confronti di Gemma Galgani. In particolar modo, l’ex concorrente di Uomini e Donne si è scagliato contro la dama reputandola davvero ridicola. Il protagonista ha detto:

“Racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione“.

Secondo il suo punto di vista, dunque, la presenza della torinese all’interno della trasmissione è diventata fuori luogo, tuttavia, il pubblico da casa ancora non sembra stufo in quanto è divertito e interessato alle dinamiche di cui si rende protagonista. Proprio in virtù di questo, Giorgio ha maturato la convinzione che la redazione del talk show abbia deciso di affidare una sorta di “ruolo” alla dama, sta di fatto che durante le varie puntate è come se la Galgani fosse alla continua ricerca dell’approvazione da parte di Maria De Filippi.

Il consiglio di Manetti alla Galgani

In particolar modo, Giorgio Manetti ha detto: “E’ come se cercasse l’approvazione di Maria De Filippi”, in seguito ha aggiunto: “C’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa delle domande serie”. Insomma, secondo il suo punto di vista, Gemma non si starebbe più comportando in modo sincero e naturale come poteva essere tanto tempo fa. Inoltre, Giorgio ha voluto darle un consiglio, ovvero, l’ha esortata a lasciare la trasmissione e a provare a cercare l’amore lontano dalle telecamere.

Ormai, all’interno di Uomini e Donne i cavalieri che arrivano per lei restano molto più abbagliati dalla luce della telecamera, piuttosto che dalla dama stessa, pertanto, farebbe bene a tornare alla sua vita. In merito ad Isabella Ricci, invece, Manetti si è limitato semplicemente a dire di reputarla un soggetto alquanto indecifrabile. Ricordiamo che la donna ha abbandonato la trasmissione a dicembre insieme a Fabio. I due attualmente sono ancora insieme e si trovano alle Maldive per concedersi qualche momento insieme in totale relax.

