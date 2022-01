Delia Duran si è resa protagonista di un racconto davvero da brividi una volta terminata la diretta del Grande Fratello Vip. Nello specifico, la donna si è lasciata andare ad un momento di sfogo con Manila Nazzaro durante il quale ha raccontato un retroscena inedito del suo passato. In particolare, la modella ha ammesso di aver subito violenze fisiche e psicologiche dall’uomo con cui stava prima di Alex Belli. Scopriamo cosa ha rivelato.

Delia Duran si sfoga con Manila Nazzaro

Nella notte Delia Duran ha spiazzato tutti con una storia davvero incredibile inerente il suo passato. La donna si è sfogata con Manila in quanto proprio non è riuscita a digerire il fatto che il suo compagno abbia detto di amare Soleil Sorge. La Duran, allora, ha esordito dicendo:

“Prendi una posizione ciccio, noi abbiamo combattuto tante cose, lui ha combattuto anche con il mio ex“.

In seguito è entrata maggiormente nel merito della questione ed ha ammesso:

“Io sono stata maltrattata fisicamente e psicologicamente, sono stata derubata“.

Successivamente ha rincarato la dose dicendo:

“Ho subito cose molto gravi. Eravamo innamorati io e Alex e mi ha dato la forza per allontanarmi dal mio ex che mi ha fatto di tutto. Credimi se ti dico che ne ho passate tante”.

L’uomo con cui stava prima di Belli pare l’abbia anche tradita e derubata, facendole credere che in realtà fossero stati dei ladri. Inoltre, i due, infatti, avevano un conto cointestato e lui cambiò tutte le password e spostò il loro denaro su dei conti internazionali lasciando la modella completamente al verde.

Alex Belli l’ha “salvata”

In quel periodo così drammatico della sua vita, però, Alex è sempre stato al suo fianco e l’ha aiutata a superare tutto. Grazie all’amore dell’attore, infatti, la donna è riuscita a riprendersi e ad uscire da quell’incubo. Inizialmente è stato molto difficile, in quanto lei non riusciva affatto a relazionarsi con nessun uomo. Poco alla volta, però, è riuscita a far tornare tutte le cose alla normalità. Ad ogni modo, questo sembra essere il vero motivo per il quale lei proprio non riesce a separarsi da Alex Belli.

Malgrado tutto quello che lui le ha fatto nella casa del GF Vip, lei continua a nutrire riconoscenza e amore nei suoi confronti. Nel corso dello sfogo con Manila, però, Delia ha palesato di essere piuttosto stanca e di necessitare di dimostrazioni da parte dell’uomo per cercare di risolvere le cose che riguardano la loro relazione. I due riusciranno a fare la pace? Lo scopriremo.

