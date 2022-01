Inizialmente, nella casa del Grande Fratello Vip, tra Alex Belli e Davide Silvestri era nato uno splendido rapporto di amicizia. I due erano molto affiatati e desiderosi di condividere la loro esperienza nel gioco. Quando, però, è nato il triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran, Davide ha deciso di prendere le distanze perché fortemente contrario alla situazione.

Anche durante una conversazione con Nathaly Caldonazzo emerse il suo punto di vista e il suo desiderio di non essere coinvolto in un simile show.

GF Vip, Davide Silvestri sprona Soleil Sorge a prendere una decisione

Davide Silvestri era rimasto stupefatto davanti all’atteggiamento di Alex Belli. Nonostante la loro grande amicizia, non era riuscito a raccontargli una bugia. Con il cuore in mano, aveva ammesso di non poterlo sostenere, anche per rispetto della sua fidanzata.

Nelle ultime ore, il concorrente del GF Vip ha deciso di tornare sull’argomento con Soleil Sorge. Secondo lui, anche la ragazza dovrebbe smettere di prestarsi a un simile “teatrino”. Ormai, i telespettatori sono stanchi di questa situazione e anche i suoi compagni di avventura non ne possono più di sentir parlare sempre della stessa cosa.

Davide Silvestri ritiene che Alex Belli e Delia non siano vittime di questa situazione, ma che l’abbiano creata loro stessi perché gli fa comodo:

Esci, basta. Invece no, lo spettacolo è più forte di quello che c’è. Allora basta non c’è da dire cosa ne pensi. Questa cosa a loro fa comodo, altrimenti avrebbero già…

Davide Silvestri stufo dell’ambiguità di Alex Belli

Davide Silvestri ha ammesso che, secondo lui, Alex Belli sarebbe molto abile nel persuadere le persone. Possiede una parlantina non indifferente che, in questa situazione, gli consente di continuare a giocare con l’ambiguità da lui costruita. Fino ad ora, è apparso incerto sulla strada da prendere. Non ha mai detto espressamente di amare Soleil Sorge, però, allo stesso tempo, non ha mai pronunciato la parola “fine”.

Quindi se non fa chiarezza è perché chiudere questa cosa non gli fa comodo. Perché se chiude è finito tutto. Io se fossi con la mia ragazza le direi ‘amore perdonami, ho fatto una cazz*ta’. Le fa comodo!

Cosa succederà nei prossimi giorni? Ma Davide ancora non sa che Alex Belli ha preso una decisione ieri dopo la puntata. La comunicherà Signorini nei prossimi giorni? Per scoprirlo non bisognerà fare altro che continuare a seguire le dirette quotidiane del GF Vip.

