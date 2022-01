Nella puntata di venerdì 28 gennaio del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti a rischio eliminazione sono Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo. Il meno votato dal pubblico sarà il sedicesimo eliminato di questa edizione del GF Vip.

Di seguito i risultati dei sondaggi online sul televoto della puntata del 28 gennaio del Grande Fratello Vip: ecco chi è il concorrente meno votato e dunque a rischio eliminazione.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 28 gennaio: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della puntata del 28 gennaio del GF Vip 6 danno per certa l’eliminazione di Federica Calemme, che risulta essere la concorrente meno votata dagli utenti dei portali Forumfree e RealityHouse.

Si profila invece un testa a testa tra Barù e Nathaly Caldonazzo per la prima posizione, risultato di per sé ininfluente dal momento che non regala l’immunità né tantomeno il diritto di scegliere un nome da mandare al televoto nella puntata successiva.

Queste le percentuali di voto dei due sondaggi online sul Grande Fratello Vip più autorevoli:

Forumfree

Barù: 41,62%

Nathaly Caldonazzo: 38,25%

Federica Calemme: 20,12%

RealityHouse

Nathaly Caldonazzo: 39%

Barù: 38%

Federica Calemme: 23%

*le percentuali di voto sono aggiornate alla mattina di martedì 25 gennaio.

Stavolta Federica Calemme può considerarsi già con un piede e mezzo fuori dal reality. Se fino ad oggi l’ex professoressa de L’Eredità è riuscita sempre a salvarsi, beneficiando sia della storia d’amore con Gianmaria Antinolfi e sia di concorrenti sulla carta deboli in ottica televoto, contro due pesi massimi come Barù e Nathaly una sua sopravvivenza è quasi impossibile.

Come già accennato in un precedente articolo, Barù è tra i personaggi rivelazione di questa stagione, e ora che la sua storia d’amore con Jessica Selassié sembra sia sul punto di decollare potrà contare sull’apporto incondizionato dei tantissimi #jerù, i fan appunto dell’ipotetica coppia formata dal nipote di Costantino della Gherardesca e la sorella di Lulù e Clarissa.

Lo stesso discorso vale per Nathaly Caldonazzo. Nonostante si sia tenuta alla larga da ipotetici flirt e via discorrendo, l’affascinante showgirl ha dimostrato di avere una spiccata personalità, scagliandosi a più riprese contro Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, dando così voce ai tanti telespettatori che considerano il triangolo raccontato in puntata come un teatrino riuscito male.

Per conoscere il nome del prossimo eliminato del GF Vip 6 non ci resta che aspettare la puntata di venerdì, quando Alfonso Signorini comunicherà ai vipponi il nome del concorrente che dovrà abbandonare la casa.

