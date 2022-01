Delia Duran è un vero fiume in piena dopo la messa in onda della puntata del 24 gennaio del GF Vip. La donna, infatti, si è lasciata andare a diversi sfoghi con alcune coinquiline, tra cui anche con Soleil Sorge. La donna ha parlato del suo rapporto con Alex Belli e del modo in cui loro due vivono la sessualità. In quel momento, però, la situazione è divenuta oltremodo piccante. Vediamo per quale motivo.

L’ammissione sulla bisessualità di Delia Duran

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è sfogata anche con Soleil Sorge in merito a quanto accaduto. La donna proprio non riesce a comprendere per quale ragione Alex si sia reso protagonista di comportamenti così controproducenti quando il loro amore sembrava davvero indissolubile. Per rafforzare ulteriormente le sue tesi, la modella ha spiegato che il loro amore ha vissuto ben altro rispetto a quanto accaduto all’interno della casa del reality show.

Delia, infatti, ha ammesso di essere bisessuale e di provare interesse anche per le donne. Questa dichiarazione era stata già fatta alcuni mesi fa in uno dei salotti di Barbara D’Urso. Ad ogni modo, adesso la protagonista è entrata ancora più nel vivo della faccenda, facendo confessioni davvero inedite. Nello specifico, la Duran ha detto: “A me piacciono anche le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale”. La donna ha poi aggiunto di aver condiviso con il suo partner queste sue fantasie.

Il retroscena sul rapporto a tre con Alex Belli

A tal proposito, ha svelato che in occasione di un compleanno di Alex, i due sono andati a letto con una sua amica e si sono divertiti anche parecchio. La donna, infatti, ha aggiunto: “Ci siamo divertiti, perché io sono fatta così“. Soleil ha ascoltato in silenzio le confessioni della sua interlocutrice e non ha minimamente ribattuto. Ad ogni modo, il motivo per cui Delia ha deciso di raccontare questi retroscena è uno solo, ovvero, quello di dimostrare che tra lei a Alex c’è sempre stata una complicità estrema a 360 gradi.

Questo è il motivo per il quale non si è mai scandalizzata più di tanto nel momento in cui ha notato l’avvicinamento tra il suo uomo e un’altra donna. Ad ogni modo, adesso il limite è stato superato in quanto pare che di mezzo ci siano anche dei sentimenti. Alex, infatti, ha ammesso di amare Soleil e di averglielo confessato anche sotto le coperte in privato. Pertanto, ci saranno speranze per il loro rapporto anche questa volta?

