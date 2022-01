Ieri sera Miriana Trevisan, Nathalie, Jessica e Lulù Selassié hanno nominato Barù Gaetani. Da preferito della casa è passato in una settimana a nominato. Il motivo? Barù fa battutine ironiche contro Nathalie e non vuole costruire una love story con nessuna dentro la casa.

L’aveva già dichiarato tempo fa di non voler cercare la clip attraverso le relazioni nate all’interno del Grande Fratello, ma non è bastato. Stamattina l’uomo si è sfogato con i suoi compagni di avventura.

Barù contro Jessica

La storia che viene più quotata è quella con Jessica Selassié. La sorella Clarissa in puntata ha consigliato Jessica di guardare Barù e i fans stessi hanno creato subito la ship con hashtag #Jeru. Ma il problema è che al diretto interessato sembra non interessare per niente questa cosa, perlomeno questo è quanto dice lui.

In mattinata chiacchierando con Kabir Bedi ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista:

“Questa è persecuzione sessuale!”

Alessandro Basciano gli dà man forte:

“Ti vogliono per forza appioppare qualcuna. Ormai è diventato un caso di stato”

Barù ride e continua:

“Sì, ma scusa mi lasciate stare! Sto qui tanto bene solo, non voglio far nulla”.

Quando gli suggeriscono di stare con qualcuna lui dice:

“Il sex appeal di una disperata! Ma poi forzato a far cosa? A far le coccole sotto le coperte?! Pensa te che tristezza!”

Ecco il video di Twitter:

Barù prepara il suo show

Ma non è finita qui. Durante la preparazione del suo show con Davide, Barù decide di preparare un monologo ironico su quanto accaduto. Il tema sarà: la costrizione alla finzione sessuale. La sua argomentazione è questa:

“Voglio parlare di un fenomeno nuovo in questa casa (tanto nuovo non è) che ho subito sulla mia pelle: la costrizione alla finzione sentimentale. Io sono un uomo grande e grosso che si può proteggere, però questo è un fenomeno brutto che non si deve ripetere, specialmente sulle donne, perché una donna sarebbe vittima di questa cosa. Ieri sera sono stato nominato da 4 donne con la scusa che non mi faccio avanti in una storia romantica, sentimentale o sessuale”.

Oggi ci sarà il format d Barù

L’uomo non sopporta proprio questo continuo insistere per una relazione con qualche inquilina della casa e si dichiara assolutamente contrariato:

Barù e Jessica

Jessica Selassié ieri ha nominato Barù per “provocazione”. Si è dichiarata convinta che nessuno l’avrebbe votato e ha voluto fare una sorta di gioco con il nipote di Costantino della Gherardesca. Ma è andata male perché lui è finito in nomination e non l’ha presa benissimo. Tanto che ieri sera c’è stato un piccolo battibecco anche prima che lei andasse a letto.

La ragazza gli ha detto:

“Io dormo bene, non so te sul divano… ti ho invitato sul mio letto e non vuoi dormire c’hai paura di me”.

Barù le risponde piccato:

“Cosa faccio dormo con te per non essere votato?“

Jessica ride e gli risponde:

“Ma va’, tanto te ne vai comunque, a prescindere”.

E lui risponde:

“Magari resto…”

Così la princess tira in ballo i suoi fan, i Jerù e dice:

“Se resti è perché i miei fan hanno votato per tenerti perché credono nei #Jerù, ovvio… non perché chissà che cosa. Ti stai imbarazzando? Che carino! Se dormirò bene? Io sicuramente perché io c’ho un letto e tu no “.

Insomma, Barù ha deciso una certa linea nella casa e sembra proprio che la porterà avanti, mentre i fans sono divisi tra chi lo voterà per farlo uscire e chi sceglie di salvarlo.

