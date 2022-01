Alex Belli nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di ieri sera ha dominato l’intero show, fino al punto di venir buttato fuori. All’inizio puntata aveva dichiarato di non voler intervenire:

“Ho scelto la sottrazione ora. Non voglio intervenire, che vadano avanti gli altri vipponi”.

Invece in realtà lo ha fatto a tal punto da esasperare il conduttore. Ma dopo la puntata, ha preso un’importante decisione:

GAME OVER ❌

Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA.

Non è più il mio GAME! #alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 25, 2022

Smetterà di esser presente alle puntate? In tal caso potrebbe davvero tirarsi fuori dal game, altrimenti finirà esattamente come ieri: interverrà sempre. Finché Delia Duran è presente all’interno della casa, Alex Belli sarà tirato in ballo sia da lei che da Soleil Sorge.

Sebbene le due donne stiano cercando un avvicinamento, suggellato anche dalla festa di sabato scorso, il fulcro dei loro discorsi è sempre Alex Belli. Lo dimostra il fatto che anche post puntata hanno parlato ancora della situazione con lui, sia insieme che separatamente con gli altri inquilini della casa.

Le etichette che Alex Belli rifiuta

Alex Belli quando parla di “inscatolare, etichettare” si riferisce al suo rapporto sia con Delia Duran che con Soleil Sorge. In entrambi i casi lui si sente ingabbiato quando gli chiedono di mollare l’una per l’altra. Ha capito che ormai è in una situazione d’impasse e l’unico modo per uscirne senza reiterare le parole e i comportamenti già avuti è assentarsi dalle puntate. In questo modo creerebbe anche la suspence necessaria perché tutti dopo l’uscita della moglie o dell’amica “artistica” vogliano sapere come si sviluppi la vicenda.

Ma riuscirà nel suo intento? Saprà fronteggiare la sua stessa brama di “esserci” sempre?