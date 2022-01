PIl personaggio più seguito di quest’edizione del Grande Fratello Vip 6 ha deciso di lasciare l’Italia. Dopo la pioggia di critiche cadutegli addosso ieri sera e dopo l’ormai iconica cacciata dallo studio, Alex se ne va.

A comunicarcelo è ovviamente lui tramite i social. Ma questa volta non si tratta di un tweet, bensì di una storia Instagram in cui l’attore di Centovetrine immortala le nuvole.

Dove starà andando Alex Belli?

Il demiurgo del Grande Fratello Vip bacchettato da Alfonso Signorini non ha scritto dove si recava, ma ha lasciato una traccia. Infatti ha taggato il sui Hairstylist e Makeup Artist, Alessandro Filippi. Il suo collaboratore si trova a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Presumibilmente dunque anche lui si starà recando lì in queste ore.

Potrebbe essere una reazione di delusione per quanto successo in puntata? A Mattino 5 Emanuela Tittocchia ha raccontato di aver ricevuto ieri sera una chiamata proprio dal Man di spiegazioni:

“Sono stata un’ora al telefono con lui, mi ha detto di ricordarmi che persona è e mi ha spiegato tutto il rapporto, mi ha confuso ancora di più, aveva chiesto a Delia di stare buona quando sarebbe entrato, lei ha perso la testa e ha fatto un gran casino”.

La perdita di controllo del Man

La versione di Emanuela Tittocchia a Mattino 5 non è molto diversa da quella che ha dato Soleil Sorge stessa alle sue compagne di avventura proprio ieri sera, dopo la diretta. Anche secondo lei la situazione è sfuggita di mano, i coniugi volevano “uscirne bene”, ma non ci stanno riuscendo. Delia non si sta attenendo al “copione” e Alex Belli ha perso il controllo della situazione.

Soleil e Sophie fanno il punto su Alex e Delia.

"Volendo fare il teatrino si stanno rovinando i programmi.

Il fine comune è che ne vogliono uscire bene.

Quindi se riprendono dagli accordi che avevano fatto il lieto fine.

Se gli si sbarella devono prendere una decisione" #gfvip pic.twitter.com/s016YrFbjz — Catia (@catiuz92) January 25, 2022

Sarà effettivamente così e non rivedremo Alex Belli nella puntata di Venerdì? Ne dubitiamo. Molto più probabilmente starà facendo un viaggio di lavoro da cui ritornerà per tempo.

