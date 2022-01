I Basciagoni sono più uniti che mai. Dopo la dichiarazione d’amore di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni ormai la coppia sembra (per il momento) aver scongiurato litigi e crisi. Si cercano dentro la casa, si desiderano e si proteggono a vicenda. Ma c’è un problema.

Alessandro Basciano durante l’ultimo litigio aveva giurato di non dormire più con lei e ha chiesto un prete alla produzione. Ma non è arrivato. Nonostante la proposta di Adriana Volpe che voleva far andare Alex Belli in versione Don Matteo, la coppia è rimasta senza la confessione che Basciano richiedeva.

Sophie e Alessandro non preoccupatevi la soluzione ce l’ho io: Alex Belli sei pronto? #GFVIP pic.twitter.com/hJkHaRpxqu — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 24, 2022

Potrebbe interessarti: Dove rivedere la replica del GF VIP 6

Alex e Sophie dormono di nuovo insieme

I Basciagoni non riescono a stare separati così a lungo durante, così questa notte dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 hanno deciso di dormire insieme. Ma cosa fare con il giuramento?

La coppia ha deciso di pregare insieme per riuscire a scongiurare l’ira divina a causa della promessa mancata, diventando così un meme vivente per Twitter.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sophie e Alessandro sono a tutti gli effetti la nuova coppia sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 6. Uscito Alex Belli e ora anche Manuel Bortuzzo, sono rimasti solo loro ad avere un grande riscontro popolare. Probabilmente questa dinamica consentirà ad Alessandro Basciano di restare più a lungo nel reality e chissà, forse anche di arrivare in finale. D’altronde i giochi sono aperti e ancora la rosa dei finalisti non è immaginabile, soprattutto considerando lo spostamento di preferenze dei fans di Soleil Sorge e i nuovi ingressi che ci saranno prossimamente.