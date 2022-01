Alex Belli nonostante sia uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 6 è il protagonista indiscusso. Nessuno dentro e fuori riesce a far parlare tanto di sé, mai a nessun ex concorrente è stato dedicato tanto spazio in puntata. È riuscito in un’impresa incredibile: monopolizzare l’ultima edizione del GF VIP. Ora lo fa con un nuovo scoop: Alex Belli frequenterebbe altre donne.

Lo scoop di Mattino 5

A Mattino 5 un’incredula Federica Panicucci ascolta le parole del paparazzo Andrea Franco Alajmo:

“Naturalmente sto paparazzando Alex Belli e voci sempre più insistenti continuano a confermarmi che ha la testa altrove, a buon intenditore poche parole. Lui sta già pensando ad altro, mi arriva da diversi informatori fra cui anche un ex concorrente del Grande Fratello Vip, a buon intenditore poche parole. Non ci sono ancora foto: sicuramente si sta sentendo con qualcuno“.

Federica Panicucci sorpresissima chiede conferma delle sue parole e il paparazzo è deciso:

“Diverse persone me l’hanno detto, lui con un’altra sua ex ha avuto più o meno lo stesso problema. Si sente con delle ragazze, sono messaggi, c’è tutto, ci sono informazioni, anche i miei colleghi lo sanno, non sono l’unico a saperlo. Ma se chiediamo alle sue ex è una cosa che lui ha sempre fatto, quando lui parla di amore libero…”

Ecco il video con le parole di Alajmo:

"Voci sempre più insistenti dicono che Alex Belli abbia già la testa da un'altra parte": il nostro paparazzo ci lancia questa bombetta in diretta a #Mattino5 pic.twitter.com/nIFIvFv5tT — Mattino5 (@mattino5) January 24, 2022

I fan ironizzano

Su Twitter i fan ironizzano su quanto affermato dal paparazzo o proteggono il beniamino che pratica l’amore libero.

Ma è per l'amore libero #alexbelli ? Si. Allora,sempre che sia veritiera la news, qualsiasi rapporto futuro avrà,non sarà esclusivo. I bigotti che vogliono continuare a seguirlo,che aprano un po la mente o non hanno capito nulla di lui.

Benvenuti nel 2022!#solex — Mononoke (@PrincipessaMon3) January 24, 2022