Quella di ieri è stata per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè l’ultima notte trascorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip insieme. Il giovane. infatti, questa sera ufficializzerà la sua decisione di andare via dal programma a causa di alcuni problemi di salute. I due ragazzi, dunque, per chiudere in bellezza questa loro esperienza all’interno del reality show, hanno avanzato una richiesta alla produzione del programma. Tuttavia, gli autori gli hanno rifilato un bel no facendo rimanere molto male i due ragazzi. Scopriamo cosa è successo.

La commovente lettera di Lulù a Manuel

Manuel Bortuzzo stasera lascerà definitivamente il GF Vip. Il giovane, suo malgrado, è costretto ad andare via in quanto ha dei problemi di salute che deve necessariamente risolvere. Il nuotatore, infatti, a causa della sua disabilità, deve seguire una dieta ben precisa e deve fare degli allenamenti mirati, tutte cose che durante la permanenza in casa non ha potuto fare. Pertanto, il suo corpo si è indebolito in maniera eccessiva necessitando dell’intervento dei medici.

Ieri sera, dunque, Manuel e Lulù hanno trascorso la loro ultima notte insieme all’interno della casa più spiata d’Italia. La Selassiè gli ha scritto una lettera, che entrambi hanno letto commossi sotto le coperte. Al suo interno la principessa ha voluto manifestare tutti i sentimenti che nutre per il giovane. In particolare, c’è scritto: “Sei la mia passione più grande, ti amo davvero“. In seguito, poi, Bortuzzo ha replicato dicendo: “Sono contento che ci siamo trovati“. In seguito ha aggiunto: “Tu lo sai quanto ti amo, sei la mia bambina“.

La dura decisione degli autori del GF Vip

Ad ogni modo, i due non hanno potuto fare a meno di lasciarsi a momenti di commozione poi hanno fatto una richiesta agli autori del reality show. In particolare, Manuel voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata chiedendo alla produzione di aprire loro le porte della Love Boat. Il giovane ha raccontato questo aneddoto ai suoi compagni d’avventura e poi gli ha detto di non dire niente a Lulù in quanto si sarebbe trattato di una sorpresa.

Purtroppo, però, la coppia non ha potuto realizzare questo desiderio in quanto gli autori gli hanno negato l’accesso all’interno di tale area della casa. Questo, dunque, gli ha impedito di trascorrere qualche ora in totale riservatezza lontano da occhi indiscreti. Al momento non si conoscono i motivi di questo rifiuto, tuttavia, una cosa è certa, ovvero, che i due ci sono rimasti davvero molto male.

mentre lulù va a pulire il bagno; manuel ha richiesto come sorpresa la loveboat 🥺 #GFvip #fairylu pic.twitter.com/Fkb5nGhlue — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) January 23, 2022