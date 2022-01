La puntata odierna di Uomini e Donne è stata davvero qualcosa di esilarante. La conduttrice è partita da Gemma Galgani, la quale ha ricevuto una “sorpresa” da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari. L’opinionista ha deciso di fare dei “regali” alla sua rivale, che si sono rivelati alquanto fuori luogo. La situazione è divenuta così umiliante per la dama bianca al punto che anche Gianni è intervenuto per attaccare la sua collega. I due, infatti, hanno avuto una discussione piuttosto accesa.

Tina umilia Gemma al suo compleanno

Nella puntata del 24 gennaio di Uomini e Donne si è consumato uno screzio piuttosto acceso tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. In questi giorni è stato il compleanno della Galgani e Tina ha deciso di farle alcuni regali pungenti. Il primo è stato una torta, sulla quale, però, c’erano candeline contenenti gli anni sbagliati. Invece del numero 72, infatti, c’era il 75, per tale ragione Gemma si è rifiutata di spegnerle. Successivamente, poi, la Cipollari ha mostrato una scatola contenente un regalo.

Tina, però, si è premurata affinché la destinataria del pensiero lo scartasse fuori dallo studio. Maria De Filippi, però, si è opposta ed ha chiesto alla dama del parterre femminile di controllare subito di cosa si trattasse. Gemma, allora, ha sollevato leggermente il coperchio e poi subito l’ha richiuso. I presenti in studio hanno cominciato a fare delle domande chiedendo di quale regalo si trattasse. Tina, però, si è limitata semplicemente a dire: “Si tratta di un ortaggio“. Queste parole hanno scatenato l’ilarità dei presenti in men che non si dica.

Gianni difende la Galgani e litiga con la Cipollari

Sul web c’è chi ha pensato alle melanzane, chi alle zucchine e chi, ancora, ai cetrioli. Ad ogni modo, il contenuto reale del regalo non è stato mostrato al pubblico da casa in quanto Gemma l’ha subito richiuso dicendo che non ci fosse nulla da guardare. Come se non bastasse, poi, Tina ha scritto anche una poesia per Gemma all’interno della quale erano presenti molti insulti. Dinanzi tutti questi avvenimenti, Gianni ha perso le staffe ed ha sbottato contro la sua collega. L’opinionista, infatti, ha detto:

"Sono d'accordo con Gemma, almeno al compleanno potevi essere leggermente più gentile".

In seguito ha aggiunto:

“Mi dissocio da tutto quello che hai detto, anche perché vorrei vedere te a 72 anni come ci arrivi!“

Tali frasi hanno sollevato un polverone in studio, sta di fatto che anche la conduttrice è rimasta spiazzata ed ha chiesto ai due opinionisti che cosa fosse successo tra loro e se avessero litigato. Tina, però, ha ignorato la padrona di casa e si è scagliata contro il suo collega esortandolo a non intervenire nelle sue cose in quanto per contratto lui non ha il suo stesso diritto di parola. Maria, però, ci ha tenuto a smentire tali insinuazioni.

