Da quando Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, gli equilibri sono cambiati. I concorrenti hanno iniziato a rapportarsi tra loro in modo diverso e a dare vita a nuove dinamiche. Non tutti, però, hanno accettato di buon grado la presenza di Delia. Per esempio, Barù, fin dal suo arrivo, non ha fatto altro che lanciarle frecciatine. Non ha mai perso occasione per risponderle a tono e per mettere in chiaro il suo punto di vista.

Anche Delia, ovviamente, si è accorta del suo atteggiamento. Bisognosa di sfogarsi con qualcuno, ha deciso di parlarne con Nathaly Caldonazzo. Successivamente, si è anche confrontata con lo stesso Barù.

Delia Duran delusa dal comportamento di Barù

Delia Duran non ha potuto fare a meno di pensare al modo in cui Barù si sta comportando con lei. Il concorrente, infatti, fin da subito, si è dimostrato piuttosto ostile nei suoi confronti. La modella venezuelana, in un momento di sconforto, ha deciso di sfogarsi con Nathaly Caldonazzo.

Le due erano intente a giocare a biliardo quando la moglie di Alex Belli ha esclamato:

Comunque secondo me Barù mi odia

Nathaly non è apparsa affatto sorpresa dalle sue parole, anzi, ha ammesso che, a parer suo, Barù odia tutti i concorrenti della casa del GF Vip.

Barù nega un abbraccio a Delia Duran

Poco dopo la conversazione con Nathaly, Delia ha raggiunto Barù e tra i due è scoppiata una discussione. Per fare pace, la modella ha chiesto un abbraccio, ma l’uomo ha rifiutato categoricamente di compiere questo gesto:

Nonostante tutto io ti ho solo voluto proteggere. No, non mi piace l’affetto, veramente scusami. Non mi piace. Ti conosco da due giorni che ci abbracciamo dai, sei sposata… non mi piace

Delia Duran non ha apprezzato le sue parole e ha continuato a insistere dicendo che, anche se è sposata, non c’è niente di sconveniente nel ricevere un abbraccio:

Dammi un abbraccio… ma che cattivo! Vabbè… Qual è il problema se sono sposata? Un abbraccio non cambia nulla.