Nella casa del Grande Fratello Vip Alessandro Basciano sta sicuramente creando delle dinamiche. Ad ogni modo, a rendere il clima particolarmente acceso in queste ore è stata una richiesta davvero particolare fatta dal giovane. Nello specifico, il protagonista ha chiesto l’ingresso di un prete in casa. Scopriamo i motivi celati dietro questa richiesta piuttosto assurda.

La lite accesa tra Sophie e Alessandro

Tra le richieste più assurde fatte dai concorrenti del GF Vip, quella di Alessandro Basciano sta superando davvero ogni limite. In queste ore, infatti, il ragazzo ha chiesto seriamente alla produzione l’ingresso di un prete nella casa per potersi confessare. I motivi che hanno spinto il giovane a fare questa bizzarra proposta risiedono nel fatto che sente l’esigenza di espiare i suoi peccati a seguito di una lite molto accesa avvenuta con Sophie Codegoni.

I due, infatti, in questi giorni hanno discusso pesantemente, in quanto il giovane ha dato della “sfi**ta” alla sua compagna d’avventura. Questo ha fatto perdere le staffe all’ex volto di Uomini e Donne, sta di fatto che ha racimolato gli abiti di Alessandro mettendoli fuori la porta della camera. Questo in quanto non voleva più dormire con lui. Ad ogni modo, durante tale diverbio molto acceso, Alessandro ha giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con Sophie.

I vestiti fuori dalla stanza come in un teen drama americano qualunque ⚰️#gfvip pic.twitter.com/QWEkA47AUD — Giu (@Giuls8989) January 23, 2022

Basciano chiede un prete al GF Vip

Dopo poco tempo, però, i due hanno fatto pace, pertanto, hanno palesato la necessità e la volontà di tornare a condividere lo stesso letto. Alessandro, tuttavia, ha detto che non sarebbe potuto andare a dormire con Sophie se prima non si fosse confessato con un prete. Il giovane, dunque, crede che solo espiando i suoi peccati possa rimettere le cose al loro posto. Ad ogni modo, dinanzi questa bizzarra richiesta, i coinquilini non hanno potuto fare a meno che scoppiare a ridere.

Manila Nazzaro, ad esempio, si è scusata con il ragazzo per prendere in modo ilare la vicenda, tuttavia, proprio non riusciva a trattenersi. In merito a Sophie, invece, la ragazza si è sfogata con Soleil Sorge raccontandole quanto accaduto. A tal proposito, la giovane ha detto:

“Purtroppo finché non c’è il prete non possiamo dormire insieme“.

Adesso, dunque, non ci resta che attendere per vedere se la produzione acconsentirà a questa bizzarra richiesta da parte del giovane.

“Purtroppo finché non c’è il prete non possiamo dormire insieme” Ale non può dormire con Sophie perché l’ha giurato sul figlio e quindi si deve per forza confessare per farlo. Ha chiesto il prete QUESTA È UN ALLUCINAZIONE COLLETTIVA ⚰️⚰️ #jeru #gfvip pic.twitter.com/peU1o2zN1w — Giusymc98 🇮🇹💙 FABIO QUARTARARO WORLD CHAMP🏆 (@giusymc98) January 24, 2022