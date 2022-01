Soleil Sorge è stata per gran parte del Grande Fratello Vip 6 la beniamina del pubblico. L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne aveva dalla sua uno zoccolo duro di fans che si sono esposti per lei e l’hanno salvata ad ogni televoto facendo sì che fosse la preferita all’interno della casa per mesi. Ma le cose sembrano cambiate.

Già dai sondaggi si evince che questa volta Kabir Bedi potrebbe fare doppietta e vincere ancora una volta al televoto come preferito. In quel caso sarebbe la seconda volta che Soleil Sorge perde; la prima lo ricordiamo è stata quella in cui Nathalie Caldonazzo ha stravinto con il 63% di preferenze. In queste ore diversi vip si stanno esponendo per favorire i concorrenti.

Guenda Goria contro Soleil Sorge

La figlia di Maria Teresa Ruta, che ha partecipato a sua volta al Grande Fratello, ha promosso l’eliminazione di Soleil Sorge ieri in una storia Instagram fatta con l’amico Alex Belli. Ecco cos’ha detto Guenda Goria:

“Votate tutti Kabir, così almeno uscirà dal GF Soleil”.

I fans si sono molto arrabbiati per la presenza di Belli all’interno del video, infatti lui dovrebbe essere il più grande sostenitore dell’amica artista. C0sì prima ha cercato di rimediare mettendo una storia per il salvataggio di Soleil, subito salvata dai fans e diffusa. Eccola:

E poi ha cancellato tutto, una mossa che i fans di Twitter non hanno fatto a meno di notare e commentare:

Ma Alex non sa che i #Solex conservano tutto? Ecco il video dell’amica Guenda Goria:

Tranquillo @AXBproduction la facciamo uscire ….si il 14 marzo da VINCITRICE .

Tu e delia ve la prendete nel culo mi dispiace #gfvip

pic.twitter.com/m8QpzzIXbq — SOLEIL SORGE 📌 (@vanessamoi_) January 24, 2022