Continua a essere molto teso, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, il rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge. In particolare, questa volta è stata Solei a dare una nuova “punzecchiata” alla moglie di Alex Belli. Le due donne, si sono ritrovate all’interno della casa in un vero e proprio “faccia a faccia”. La convivenza tra loro è tutt’altro che semplice da gestire. Le frecciatine volano continuamente. L’ex protagonista di Uomini e Donne, Soleil, cerca sempre di provocare la rivale sottolineando che vi è una crisi tra lei e suo marito. Ma come ha reagito l’attrice sudamericana?

Delia Duran e Soleil Sorge, le “frecciatine”

Il clima all’interno della casa è davvero molto pesante. Nella Grande Fratello Vip 6, la storia del triangolo amoroso tra Soleil Sorge, delle durante AlexBelli sta diventando davvero molto complicato e avvincente. Soleil Sorge è quella che è molto più pungente tra le due donne. Stavolta ha fatto una nuova battutina ironica parlando di Delia Duran, la sua “rivale” in amore. La discussione questa volta è arrivata con attacchi diretti e quasi derisori.

Le parole di Soleil Sorge rivolte a Delia

In camera da letto Soleil stava parlando di questa situazione che si è creata con Delia Duran e Alex dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6. Delia, infatti aveva detto che Soleil voleva toglierle visibilità. Piuttosto, che accettare questa cosa, l’ex protagonista di Uomini e donne ha risposto in maniera molto forte e “sfacciata”:

“Non le ho rubato la scena, al massimo il marito”

Le parole di Soleil sono state accompagnate dalle risate generali degli altri inquilini. Tra tutti vi era anche Barù, che sorrideva in sottofondo. Ecco il video su Instagram:

Davvero un brutto clima tra Delia Duran e Soleil Sorge sta andando ben oltre quello che accade all’interno della casa del GF Vip 6.

