In queste ore, Clarissa Selassiè ha deciso di mandare un messaggio molto importante a Miriana Trevisan, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. La ragazza ha sentito il bisogno di esternare tutto l’affetto che nutre nei confronti della showgirl. Scopriamo, dunque, che cosa ha scritto su di lei.

Il bellissimo messaggio di Clarissa per Miriana

In una delle ultime Instagram Stories di Clarissa Selassiè è presente un messaggio molto toccante per Miriana Trevisan. Le tre principesse hanno legato molto con la showgirl durante il periodo di permanenza all’interno della casa del GF Vip. Da quando Clarissa è stata eliminata, poi, la ragazza ha avuto modo di guardare ancora meglio il comportamento della donna e, di conseguenza, ha maturato ancora di più la sicurezza circa la loro amicizia. A tal proposito, Clarissa ha scritto:

“Le amicizie vere sono queste, mi mancano troppo e non vedo l’ora di potermele godere quando escono” In seguito ha aggiunto: “Miriana ti amo, sei un pezzo del nostro cuore“.

Con queste parole, dunque, la principessa ci ha tenuto a rimarcare quanto si fidi della Trevisan e quanto abbia avuto la conferma che la donna si sia sempre comportata in maniera sincera e onesta sia con lei sia con le sue sorelle. Specie in questo periodo, infatti, le due Selassiè ancora in gara e la showgirl hanno avuto modo di legare ancora di più.

Il legame che unisce le Selassiè alla Trevisan

Le tre donne, infatti, si fanno spesso forza l’un l’altra, specie quando accadono dei diverbi piuttosto sgradevoli con altri compagni d’avventura. Un esempio lampante sono sicuramente i disguidi avvenuti di recente con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. A tal proposito, Clarissa è stata molto ferrea nell’esprimere il suo totale dissenso e la sua disapprovazione nei confronti dei comportamenti della cantante e dell’influencer.

Clarissa si è dissociata soprattutto nel momento in cui Katia e Soleil hanno alluso al fatto che Miriana fosse una “poco di buono”. A tal proposito, Clarissa aveva scritto:

“Mi dissocio da certe persone sinceramente…io amo Miriana e sarà una persona che porterò sempre nel mio cuore anche dopo questa esperienza. Forza zia Miry”.

Insomma, il legame tra le quattro protagoniste sembra destinato a durare anche dopo il reality show. Sarà davvero così? Vedremo.