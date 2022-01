Brutta discussione in corso tra Barù e Jessica nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il rapporto tra i due nel corso delle ultime settimane si è intensificato molto. Nella casa più spiata d’Italia alcuni hanno addirittura pensato che potesse esserci del tenero in questa “strana coppia”. Però, a dire il vero, Barù ha sempre mantenuto le distanze dalla principessina Jessica e addirittura, adesso è nata una discussione con delle parole infuocate. Cos’è accaduto e ha rovinato il loro rapporto?

Barù e Jessica, scambio di “frecciatine”

Tra Barù e Jessica ci sono stati dei momenti non proprio idilliaci nelle ultime ore. Barù aveva detto a Nathaly Caldonazzo di aver parlato male di Jessica nel confessionale. Quindi, ha dato in maniera ironica anche a lei il permesso di fare altrettanto. Peccato che da qui la situazione è un po’ sfuggita di mano alla donna. Infatti, la principessina Jessica, ha subito detto delle parole che non sono passate inosservate e hanno ricevuto una replica dura e diretta.

Leggi anche Dove vedere la replica del GF Vip 6

Cosa ha detto Jessica su Barù?

Jessica su Barù ha detto in maniera molto chiara che c’è poco di male da dire a proposito dell’uomo. Poi, ha commentato:

“Ma di te che c’è da dire? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare, ma cucini bene”.

Ma la discussione tra Barù e Jessica si è subito animata. Quando Barù ha sentito queste parole ha risposto a tono:

“Sono volgare? Ma ti sei vista allo specchio amo”.

Per fortuna, l’atteggiamento è stato sdrammatizzato da Alessandro e i due hanno cambiato argomento. Intanto, tutti quelli che avevano sperato che tra Barù e Jessica potesse nascere qualcosa, adesso possono definitivamente mettersi l’anima in pace.

Leggi anche Come si vota da casa al GF Vip 6