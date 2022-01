Questa edizione del Grande Fratello Vip sta riscuotendo un grande risultato in termini di ascolti, ma anche tantissime critiche. Le ultime arrivano da una ex gieffina nonché opinionista del GF: Antonella Elia.

La soubrette ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Super Guida TV in cui si è lasciata andare a parecchi commenti su opinioniste e concorrenti. Scopriamo cos’ha detto.

Antonella Elia e le opinioniste del GF VIP 6

Antonella segue con grande assiduità le puntate. Basti guardare i suoi social per vederla intenta davanti alla tv mentre segue le vicende dei “vipponi” reclusi all’interno della casa. Così quando il giornalista le chiede delle sue colleghe, risponde in maniera molto dettagliata. Boccia Sonia Bruganelli e promuove con riserva Adriana Volpe.

Sulla moglie di Paolo Bonolis ha dichiarato:

“Per quanto riguarda Sonia, devo dire che non ne dice una giusta. Non concordo su nulla di quello che dice Sonia. Credo che lei dica certe cose senza essere convinta. Ormai ha preso una posizione e la segue ma se ci riflettesse capirebbe che le cose non sono come le racconta lei”.

Invece per Adriana Volpe il giudizio è un po’ più positivo:

“Adriana invece ha detto delle cose che condivido su Alex Belli. Mi dispiace solo che abbia detto una cosa appropriata salvo poi scusarsi”.

E conclude con una doppia bocciatura:

“Nessuno è focalizzato davvero su quello che sta facendo come opinionista”.

Il giudizio di Antonella Elia sui concorrenti del Grande Fratello

Per quanto riguarda invece i concorrenti, l’ex opinionista non fa mistero di provare antipatia verso il triangolo Belliful:

“Secondo me è tutta una colossale farsa. Non c’è nulla di vero ed è indecente. Mi sembra un gioco a chi si mette più in mostra in modo a mio avviso negativo”.

Per quanto riguarda il “caso Katia Ricciarelli” e le richieste per la sua espulsione a seguito delle frasi contro Lulù Selassié, Antonella Elia è perentoria:

“Katia ce l’ha sempre con qualcuno. E’ una donna molto grande e sicuramente ha le sue paturnie. Non dimostra di amare le donne giovani tipo Lulù e sembra che entri in competizione con loro. A me piace molto Lulù perché ha una sua ingenuità. Katia non rientra tra i miei personaggi preferiti. Sono a favore delle persone che chiedono la sua squalifica”.

E su Manila Nazzaro? Antonella Elia ha condiviso con lei l’esperienza a Temptation Island, la conosce direttamente, eppure afferma:

“C’è qualcosa nelle sue amicizie che non mi convince”

Sicuramente rivedremo di nuovo Antonella Elia sui social condividere le sue opinioni sul GF e chissà che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non decidano di risponderle.

