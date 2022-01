Il 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici. L’appuntamento è stato caratterizzato da tanti colpi di scena e, soprattutto, dalla lite tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due non sono d’accordo su come comportarsi con l’infortunio di Mattia Zenzola. Alessandra vorrebbe farlo uscire dalla scuola perché ritiene che, in queste condizioni, non possa fare nulla, mentre Raimondo vorrebbe aspettare ancora e decidere solo quando avrà il verdetto finale del medico.

La discussione, subito dopo, ha assunto dei toni diversi. Raimondo Todaro l’ha buttata sullo scherzo, ma molti fan di Amici non hanno preso bene le sue parole.

todaro che vuole tenere a bada la celentano con un uomo………… ma io posso commentare questa persona che sta pure seduto a fare il professore? #Amici21 — trashlingx (@trashlingx) January 23, 2022

Ecco cosa è successo!

Amici, Raimondo Todaro chiama in causa Uomini e Donne

Raimondo Todaro, stufo delle continue discussioni, ha chiesto a Maria De Filippi di aiutarlo a calmare le ire di Alessandra Celentano. Secondo lui, un ottimo sistema potrebbe essere quello di inviarle un corteggiatore di Uomini e Donne:

Oggi è il mio compleanno, vorrei farle un regalo. Ho bisogno del tuo aiuto, ci servirebbe h24 un bel corteggiatore dei tuoi di Uomini e Donne che la tiene impegnata

Ovviamente, tutto ciò è stato detto con un tono scherzoso e spensierato, ma gli utenti sui social sono apparsi piuttosto infastiditi dal suo commento.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Raimondo Todaro e il post incriminato

Subito dopo la fine della puntata, Raimondo Todaro ha caricato una foto su Instagram che ritraeva Alessandra Celentano nelle vesti di una tronista di Uomini e Donne. Accanto, vi era un messaggio molto specifico, con i requisiti che i suoi corteggiatori avrebbero dovuto avere:

I requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi 2- deve essere alto almeno 1.75m 3- non deve indossare collane, bracciali, orecchini né avere tatuaggi in vista, smalto alle unghie e piercing. Infine la cosa primaria 4- deve sempre dire “maestra ha ragione lei” parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio

Alcuni fan di Amici sono stati allo scherzo e hanno commentato con ironia il post, mentre altri lo hanno ritenuto misogino e inopportuno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Quanto accaduto ha suscitato innumerevoli polemiche. Cosa deciderà di fare Alessandra Celentano? Risponderà alle provocazioni o ignorerà l’accaduto?

Leggi anche Quando inizia il serale di Amici 21