Il 21 gennaio la produzione di Uomini e Donne ha registrato una nuova puntata dell’amato programma televisivo di Canale 5. Al cast si è aggiunto un protagonista fortemente voluto da Maria De Filippi. Si tratta di Luciano, presente nello scorso appuntamento di C’è Posta per Te.

Per quanto riguarda i tronisti, al contrario, non c’è stata alcuna novità degna di nota. Gli unici presenti, per il momento, rimangono Luca e Matteo.

Uomini e Donne, Luciano entra a far parte del programma

Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha avuto modo di interagire con un ospite davvero speciale: Luciano. Il simpatico vecchino, amante del ballo, si è recato in trasmissione per cercare di mettersi in contatto con Agnese, uno dei suoi amori giovanili. L’incontro non è andato a buon fine, ma la bionda conduttrice gli ha assicurato un posto a Uomini e Donne, anche ai suoi divertenti balletti.

Dalle anticipazioni delle registrazioni del 21 gennaio, sappiamo che la promessa è stata mantenuta e che Luciano è entrato ufficialmente a far parte del parterre del Trono Over. Ovviamente, il suo obiettivo sarà quello di trovare l’amore e di andare via con una delle dame.

Nessun nuovo tronista in studio

Per quanto riguarda i tronisti, invece, non ci saranno sorprese. Per ora, la situazione appare piuttosto stazionaria perché Luca e Matteo saranno i soli a ricoprire questo ruolo. Matteo continuerà a impegnarsi per cercare di conoscere meglio Denise e Federica. Le due giovani, infatti, sono riuscite ad attirare la sua attenzione e a spingerlo a voler approfondire la loro frequentazione.

