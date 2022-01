Alfonso Signorini durante l’appuntamento del venerdì sera l’aveva annunciato: qualcuno entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 6. L’unico indizio che ha lanciato ieri è che si tratta di un uomo e molto bello. Chi sarà mai?

Il toto nome è già iniziato e l’influencer dei vip Deianira Marzano ha saputo in anteprima chi dovrebbe essere.

La dichiarazione di Deianira sul nuovo ingresso

Deianira Marzano si dice sicura dell’ufficialità di tale ingresso e pubblica anche il profilo Instagram del ragazzo in questione. Si tratta del modello Gianluca Costantino, uno dei grandi amici di Alessandro Basciano.

Secondo l’influencer il ragazzo dovrebbe entrare tra venerdì prossimo e lunedì. Ma un particolare ci fa mettere in dubbio questo spoiler: Gianluca nelle storie appare a casa sua, non in un hotel, ma comodamente rilassato nella sua abitazione. Se dovesse entrare al GF VIP non dovrebbe fare la quarantena com’è successo agli altri concorrenti? In tal caso dovrebbe già essere in isolamento; invece non lo sembrerebbe. Pertanto ci sembra difficile che sia il nuovo concorrente, ma chissà, magari le storie sono registrate o sta nascondendo le sue tracce per un ingresso “a sorpresa”.

Gianluca potrebbe cambiare gli equilibri?

Il nuovo concorrente effettivamente potrebbe influenzare Alessandro Basciano che è sempre traballante nella sua storia con Sophie Codegoni, oppure potrebbe avere una relazione sentimentale con qualcuna delle concorrenti. Magari proprio con Jessica Selassié che è tanto stimata da Basciano ed è single.

Dovremo aspettare le prossime registrazioni per scoprire se Gianluca Costantino sarà il nuovo concorrente di quest’edizione del Grande Fratello Vip 6. Ma una domanda ce la facciamo: quando smetteranno di far entrare nuove persone nella casa? Tra due mesi quest’edizione si concluderà, perché ci sono ancora nuovi ingressi nonostante ancora tantissimi concorrenti sono da eliminare? Il cerchio è ben lontano dallo stringersi e non si riesce ad immaginare chi vincerà questo Grande Fratello Vip.

