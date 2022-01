Soleil Sorge ha subito un duro colpo ieri. La diretta del Grande Fratello l’ha vista fronteggiare prima il triangolo con Alex Belli e Delia, poi scontrarsi con tutti gli inquilini della casa. La ragazza ha concluso in lacrime la diretta e ha vissuto un profondo abbattimento per tutta la serata.

Stanca ed esausta da tutte le situazioni vissute ha dichiarato:

“Da quando sono qui dentro, mi son vista solo gettare me**a addosso dalle persone e godere quando stavo male. E se li fa stare bene questo, mi dispiace per loro. Per quello preferisco uscire e vivere la mia vita con persone che non hanno questa roba qui”.