Non ci saranno più concorrenti singoli ma solo coppie all’Isola dei Famosi 2022. Quest’anno si gioca in due: a confermarlo, nei giorni scorsi, l’annuncio dell’arrivo della terza coppia in gara nella trasmissione presentata da Ilary Blasi. In realtà, già nell’edizione del Grande Fratello di qualche anno fa, presentata da Alessia Marcuzzi, avevano partecipato dei concorrenti a coppia. Ora, molto probabilmente, accadrà lo stesso anche nell’Isola dei Famosi 2022.

Ma chi sono le coppia concorrenti?

Isola dei famosi 2022, le prime due coppia in gara

Dopo l’annuncio e la conferma di partecipazione all’Isola dei famosi 2022 di due coppie composte da madri e figli “VIP”, da poche ore è arrivato anche l’annuncio della terza. Le prime due coppie ufficializzate sono quelle composte da Carmen Di Pietro ed Ilona Staller con i loro figli primogeniti. Ce ne saranno sicuramente delle belle! Per loro 4 sarà l’occasione di mettere sotto i riflettori il rapporto con i propri figli.

La terza coppia dell’Isola dei famosi 2022

Poche ore fa alcuni giornali hanno svelato anche da chi è composta la terza coppia. Sarà composta da due gieffine, ovvero Floriana Secondi e Guendalina Tavassi. Floriana era stata vincitrice della terza edizione. Guendalina invece, aveva partecipato all’undicesima edizione! Adesso, sono cariche per il nuovo reality! Ora tutti si chiedono: chi saranno i prossimi naufraghi Vip?

Intanto, sul web impazzano i commenti per l’annuncio delle due nuove concorrenti ma nessuna delle due ha scritto post specifici. Anzi, la bella Guendalina continua a godersi la vita in pieno relax e “felice”, come lei stesso ammette in questo post Instagram:

