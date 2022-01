Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 21 gennaio. Di seguito le ultime notizie sulla trentaseiesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato eliminato al televoto di ieri sera? Chi è finito in nomination? Ecco il riassunto e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è stata incentrata per buona parte sul triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Prima però che l’ex attore di Centovetrine iniziasse il suo personale show, Alfonso Signorini ha proposto un altro tema di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni, vale a dire la rottura degli equilibri come conseguenza dell’ingresso della modella venezuelana.

Nello specifico, si è discusso della frattura tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Alla luce dei toni usati da Soleil, una riappacificazione tra le due amiche non sembra essere all’orizzonte. Tanto più dopo la sorpresa ricevuta da Manila al termine della puntata, quando fuori in passerella ha potuto rivedere il compagno Lorenzo Amoruso, il quale ha lanciato diverse frecciatine all’indirizzo dell’influencer italo-americana.

La frattura tra Manila e Soleil è davvero insanabile? #GFVIP pic.twitter.com/0amOKrr94y — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2022

Proprio nel momento di maggiore debolezza, Manila riceve il più prezioso dei messaggi. "Nessuno al mondo può essere come te". ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/XloLa7ja6G — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2022

Come dicevamo, buona parte della puntata di ieri sera ha visto protagonista Alex Belli, chiamato a sostenere due confronti diretti: il primo con la moglie Delia Duran e il secondo con l’amica speciale Soleil Sorge. L’attore ha parlato più per concetti astratti che per fatti concreti, rimarcando soprattutto quello di amore libero, ma alla fine della fiera la situazione è rimasta identica rispetto a prima.

"Non sono io che devo smetterla". Delia chiede spiegazioni ad Alex sul suo tweet dedicato a Soleil… ma non sembra così convinta della spiegazione. #GFVIP pic.twitter.com/oYVPLNJYiv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2022

L’unica che ha sintetizzato alla perfezione il lungo intervento di Alex è stata l’opinionista Adriana Volpe, usando il termine “supercazzola”. Alle nuove generazioni che magari potrebbero non conoscere una parola non proprio 3.0, la conduttrice televisiva ha invitato di dare una rapida occhiata su Google.

E noi, a scanso di equivoci, riportiamo papale papale la definizione trovata:

“Il termine supercazzola è un neologismo metasemantico, che indica un nonsenso, una frase priva di senso logico composta da un insieme casuale di parole reali e/o inesistenti, esposta in modo ingannevolmente forbito e sicuro a interlocutori che, pur non capendo, alle fine la accettano come corretta. Il termine è utilizzato per indicare chi parla senza dire nulla”.

Al di là del triangolo più famoso della televisione italiana, la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha affrontato anche altri temi. Uno su tutti: l’abbandono di Manuel Bortuzzo. Alfonso Signorini ha chiesto al nuotatore di pensarci ancora per qualche giorno, posticipando di fatto la sua uscita all’appuntamento di lunedì prossimo.

Quella di ieri è stata però l’occasione migliore per mostrare al pubblico la bellissima lettera d’amore scritta di suo pugno a Lulù Selassié, con cui vorrebbe andare a convivere una volta che anche la principessa d’Etiopia porrà fine alla sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

"Fermerei il tempo, se potessi. .." Manuel ha scritto una lettera per Lulù… ed è letteralmente un'esplosione d'amore. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/0rlgyQMWkF — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2022

Un altro dei momenti più importanti della serata di ieri è stato lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il tutto è nato da un’intervista che Sonia ha rilasciato al settimanale Chi, per cui le è stata regalata la copertina. Ad Adriana non sono però andate giù alcune dichiarazioni della moglie di Bonolis, e non appena letta l’intervista ha pubblicato un tweet al vetriolo contro Sonia. In studio il tanto atteso faccia a faccia ha regalato altre emozioni.

E per una polemica che si spegne… una nuova si riaccende! Perché tra Adriana e Sonia, la tensione corre sul filo… tra interviste ed Instagram Stories. #GFVIP pic.twitter.com/hparED0E1c — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2022

A noi non resta che salutarvi e darvi appuntamento a lunedì prossimo, quando andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Per sapere chi ha perso al televoto ed è dovuto uscire dalla casa date invece un’occhiata al nostro articolo dedicato all’eliminato di ieri sera.

