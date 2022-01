Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? I quattro concorrenti a rischio eliminazione erano Jessica Selassié, Davide Silvestri, Federica Calemme e la coppia Giacomo Urtis-Valeria Marini. Di seguito il nome del nuovo eliminato del reality show condotto da Alfonso Signorini e chi è finito al televoto nella prossima puntata, in onda lunedì prossimo in prima serata su Canale 5.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il quindicesimo concorrente eliminato della puntata del 21 gennaio del Grande Fratello Vip 6 è la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini. I due, entrati nella casa come concorrente unico, sono stati i meno votati dal pubblico. Queste le percentuali, molto vicine a quelle dei sondaggi online della settimana: Jessica 41%, Davide 24%, Federica 20%, Giacomo-Valeria 15%.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente la Casa è… la coppia formata tra Valeria e Giacomo! #GFVIP pic.twitter.com/4MbBUWDbpZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2022

Come accennato, non è un risultato sorprendente: i sondaggi pubblicati su Internet fin dalle prime ore di martedì davano la coppia Urtis-Marini in ultima posizione, mentre Jessica Selassié è sempre stata la più votata con percentuali superiori al 40%.

E dire che Alfonso ha voluto lo stesso tenere sulle spine la principessa fino all’ultimo momento, dichiarando salvi prima di lei sia Davide che Federica. Jessica, quindi, ancora non immagina quanto sia amata dal pubblico all’esterno della casa. Il tempo però, per tutte le cose e per chiunque, è galantuomo.

Chi è finito in nomination?

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip si è conclusa come sempre con l’appuntamento delle nomination. I concorrenti al televoto di lunedì sono tre: Kabir Bedi, Federica Calemme e Soleil Sorge.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Kabir, Federica e Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/MKmSGQBdYf — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 22, 2022

Il concorrente più votato sarà immune dalle nomination della prossima puntata e dovrà decidere chi spedire direttamente al televoto di venerdì, quando il pubblico da casa decreterà il nuovo eliminato.

Ecco chi ha nominato chi:

Nathaly nomina Soleil

Gianmaria nomina Kabir

Soleil nomina Delia

Davide nomina Federica

Federica nomina Kabir

Alessandro nomina Kabir

Miriana nomina Soleil

Kabir nomina Federica

Delia nomina Alessandro

Giucas nomina Nathaly

Barù nomina Delia

Sophie nomina Gianmaria

Katia nomina Federica

Jessica nomina Soleil

Manila nomina Federica

Lulù nomina Soleil

Non potevano essere nominati essendo immuni i seguenti concorrenti:

Preferiti della casa: Katia, Barù, Lulù e Manila

Preferita di Adriana Volpe: Jessica

Preferita di Sonia: Sophie

Come sempre, l’appuntamento è per lunedì prossimo, quando su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

