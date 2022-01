Il Grande Fratello Vip 6 non convince Giulia De Lellis nonostante il buon successo di pubblico. Infatti, il reality, che va in onda due volte a settimana, è seguitissimo. Tant’è che i vertici Mediaset hanno deciso anche di prolungarlo fino a marzo. Però secondo alcuni, il Grande Fratello Vip 6 ha delle dinamiche un po’ particolari. A pensarla in questo modo vi è anche l’influencer Giulia De Lellis che in passato ha partecipato al reality show arrivando in finale. Vediamo che cosa ha detto in merito al programma condotto da Alfonso Signorini.

Le parole di Giulia De Lellis sul Grande Fratello Vip 6

Molte persone hanno avuto da ridire sugli atteggiamenti e le dinamiche tra i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 6. Una di queste è stata Giulia De Lellis che ha voluto dire la sua opinione. L’influencer, già concorrente del Grande Fratello Vip 2 e corteggiatrice a Uomini e Donne, ha espresso un parere molto forte rispetto a quello che sta succedendo nella casa più spiata d’Italia. Rispondendo ad alcune domande dei fans, a chi ha chiesto un commento, l’influencer ha risposto dicendo: “Meglio di no, fidati… Sono scioccata e mi stupisco di come sia diventato così”. La risposta si vede anche in questa storia sul suo profilo Instagram:

Le reazioni sul web al GF VIP 6

Giulia De Lellis non è l’unica ad aver espresso un parere non proprio positivo sulla casa del Grande Fratello Vip 6. Infatti, tantissime persone sul web stanno commentando le risposte e gli atteggiamenti degli abitanti della casa con un tono non proprio convinto. Eppure, questa discussione sembra stia facendo ancora di più aumentare gli ascolti nella casa del Grande Fratello Vip. L’edizione, infatti andrà avanti fino a marzo.

