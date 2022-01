Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì 24 gennaio ha per protagonisti Kabir Bedi, Federica Calemme e Soleil Sorge. Il pubblico da casa deve scegliere chi salvare: il più votato da una parte guadagnerà l’immunità dalle prossime nomination, dall’altra dovrà decidere chi mandare direttamente al televoto di venerdì.

Di seguito i risultati dei sondaggi per il televoto del 24 gennaio: ecco chi è il preferito del pubblico e chi invece è il meno amato.

Grande Fratello Vip 6, il più votato del televoto del 24 gennaio: i risultato dei sondaggi

I due sondaggi di riferimento, quelli cioè pubblicati su Forumfree e RealityHouse, vedono in testa Soleil Sorge. L’italo-influencer gode di un discreto vantaggio su Kabir Bedi, secondo, e Federica Calemme, terza.

Le percentuali in dettaglio:

Sondaggio Forumfree

Soleil Sorge: 39,02% Kabir Bedi: 33,13% Federica Calemme: 27,85%

Sondaggio RealityHouse

Soleil Sorge: 46% Kabir Bedi: 28% Federica Calemme: 26%

Nota: l’ultimo aggiornamento risale alla mattina di sabato 22 gennaio.

Al momento dunque Soleil Sorge sembra essere la favorita numero uno per ricevere l’immunità lunedì prossimo ed evitare così le nomination per il televoto eliminatorio di venerdì. Stavolta il miracolo Kabir non dovrebbe ripetersi, ma mai dire mai, soprattutto ora che tra Soleil e il resto del gruppo potrebbe succedere davvero di tutto.

Soleil, nominata da buona parte del gruppo ieri sera, sta continuando a perdere pezzi per strada. L’uscita di scena inaspettata, per lei, di Giacomo Urtis e Valeria Marini è un duro colpo da digerire. A questo si aggiunge la frattura che sembra sia insanabile tra lei e Manila Nazzaro, una delle sue migliori amiche all’interno della casa fino a qualche giorno fa.

L’ingresso di Delia Duran ha stravolto gli equilibri che esistevano prima del suo arrivo, portando alla luce nuove dinamiche e nuove storie da raccontare. Come detto però, Soleil ha dalla sua parte il pubblico, che continua a sostenerla come ha sempre fatto dall’inizio del reality, credendo ciecamente nel percorso compiuto fin qui dall’influencer italo-americana.

Se Soleil guadagnerà l’immunità grazie al televoto, come tutto lascia credere, tra Kabir e Federica al 99,9% manderà direttamente al televoto la seconda.

Nell’eventualità invece sia l’attore indiano a trionfare di nuovo al televoto, molto dipenderà dall’atteggiamento che Soleil Sorge terrà nel corso del weekend: se inizierà ad alzare muri, se si rinchiuderà in se stessa, se offenderà le persone, allora non è detto che un Kabir vincitore del televoto non possa mandare in nomination Soleil anziché Federica.

