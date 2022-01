Nathalie Caldonazzo ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 ha nominato Soleil Sorge tra la sorpresa degli astanti. Sembravano così vicine, tante volte si sono confidate, addirittura Manila Nazzaro aveva accusato Nathalie di avere una finta amicizia con Soleil appena qualche settimana fa, e ora eccola a nominarla.

Il motivo? Il posto nel divano per avere le luci migliori. Ecco le parole di Nathalie:

“Finora non ho mai avuto problemi con lei anche se tante volte non l’ho condivisa nei suoi discorsi, però voto Sole perché ovviamente è andato via Giacomo e Valeria e c’è uno spazio enorme nel divano dove è lei e ci siamo messe io e Miriana perché fino ad adesso siamo state sempre messe in un angoletto con la luce non troppo bella. A lei dà molto fastidio questo, quindi voto Sole!“