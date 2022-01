La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 si è aperta su un’amicizia ormai giunta al capolinea. Il trio Katia, Soleil e Manila, non c’è più. L’arrivo di Delia Duran ha portato ad un allontanamento che non riuscirà a sanarsi come abbiamo visto ieri sera durante la puntata. Soleil Sorge accusa:

“Sono stata ferita che in un momento in cui stavo male, Manila non era vicino a me. Non è venuta da me a parlare. Se fosse stata un’amica vera non avrebbe sparlato alle mie spalle, soprattutto con persone che non vedono l’ora di buttarmi fango addosso”.

A nulla valgono le giustificazioni di Manila Nazzaro che sostiene di averla cerca più volte e non aver fatto nulla di male nei confronti dell’amica. Soleil non ci casca e mette un muro.

Soleil respinge un abbraccio

Soleil riceve una gradita sorpresa: il papà le ha mandato un videomessaggio. La ragazzi sgretola la sua corazza ed esce dalla stanza in cui ha potuto vedere la clip in lacrime. Ha già avuto il confronto con Alex, Giacomo Urtis è andato via, il marito di Manila le ha lanciato frecciatine durante la sorpresa per la moglie, la casa è totalmente contro di lei, lei non regge più la tensione e lo stress. Scoppia in lacrime, assistita da Katia Ricciarelli:

“Non ce la faccio più a reggere questa maschera!”

Le dice con voce strozzata dalle lacrime. Katia la consola, le ripete quanto è forte. Così anche Manila Nazzaro va dalla ragazza per abbracciarla. Ma il rifiuto è netto. La respinge con forza dicendole che gli abbracci in queste circostanze sono troppo facili.

Se in un primo momento il popolo del web critica aspramente il modo di fare di Soleil, dopo appare un video della diretta, in cui si vede Manila criticare Soleil mentre lei è nella stanza delle sorprese. Eccolo:

Manila finta come una banconota da 3 euro E poi si alza per cercare un abbraccio#gfvip

Manila dopo la puntata contro Soleil

Ma anche dopo la puntata Manila Nazzaro continua a parlare di Soleil. Lo fa con quelle che ormai sono diventate sue nemiche giurate: Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan. Esclama:

“Io ho provato a capirla, a farle capire. Io sono delusa perché ovviamente sono stata anche toccata, offesa, zittita. Ho 20 più di lei, anzi 23 anni di televisione, adesso hai parlato anche troppo“.

Ecco il video:

Manila su Soleil: "Io ho provato a capirla, a farle capire.

Io sono delusa perché ovviamente sono stata anche toccata, offesa, zittita.

Manila su Soleil: "Io ho provato a capirla, a farle capire.

Io sono delusa perché ovviamente sono stata anche toccata, offesa, zittita.

Ho 20 più di lei, 23 anni di televisione, adesso hai parlato anche troppo" Manila mi fai veramente pena! 🤡#Gfvip #TeamSoleil

Alla fine le maschere sono cadute e le amicizie sono finite per sempre.

