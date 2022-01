Si può dire qualunque cosa del Belliful Gate, si può essere stanchi, annoiati, entusiasti, ma la verità è che Alex Belli ormai è fuori da oltre 2 mesi quasi dalla casa eppure continua ad essere il protagonista di ogni puntata. Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 ha addirittura occupato l’intero primo blocco. È stato necessario aspettare le 23:00 per cambiare capitolo e dopo è riuscito anche a ritagliarsi altro spazio!

Alex Belli entra nella casa

L’attore di Centovetrine stasera è entrato nella casa per avere non uno, ma ben due confronti. Mentre gli altri concorrenti non coinvolti nel Belliful si limitano al ruolo di cheerleader o spettatori, tanto quanto noi a casa. Già questo basterebbe a decretare Alex Belli come reale vincitore di quest’edizione del reality show di Canale 5. Ma ha fatto anche di meglio!

L’opinionista Adriana Volpe alla fine dei suoi confronti che – ve lo anticipiamo – hanno portato ad un nulla di fatto, ha così sintetizzato il tutto:

“Il discorso di Alex si riassume in un’unica parola “Supercazzola”“

Lui si arrabbia, ma poi se la ride, e addirittura l’algida e distante Sonia Bruganelli si è alzata e gli ha stretto la mano dicendogli “Bravo!”.

Che cos’è successo?

Alex Belli oggi ha avuto un confronto con Delia Duran e Soleil Sorge, definita da Alfonso Signorini “la sua amante artistica”. Vestito come l’Ispettore Clouseau con sua moglie e in abito per Soleil, Alex si è diviso tra le due donne dicendo a tutte e due tutto e il contrario, rendendole infelici e felici nella stessa misura e restando sempre nella sua posizione.

Le ex amiche di Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, nel ruolo di grandi confidenti e sponsor di Delia Duran l’hanno accompagnata fino alla porta che l’avrebbe condotta verso l’amato marito traditore. Incitata sulle note di “Chiarezza, chiarezza” pronunciate ripetutamente da Katia Ricciarelli, Delia Duran ha camminato con passo trionfale verso la porta rossa come se stesse per prendere una decisione epica. Ma alla fine non è riuscita né a fare né a capire qualcosa.

Il confronto tra Alex Belli e Delia Duran

Appena si vedono i due coniugi, Duran attacca:

“Ma la smetti? Vuoi continuare a fare queste cose da manie di protagonismo?”

Il rimprovero è causato dal fatto che Alex quando è passato l’aereo per Soleil che faceva riferimento alla sua amicizia artistica, anziché stare perlomeno in silenzio, ha commentato un tweet e ringraziato. Delia sembra adirata, furiosa, ma non lo sarà abbastanza. Il confronto ha del paradossale con lui che risponde:

“Ho fatto un tweet bellissimo su di te ma non te l’hanno fatto vedere”.

Ma quando lei prova a richiedere che lui smetta di scrivere e fare qualunque cosa per Soleil, Alex sbotta:

“Io ho scelto te. Il nostro amore è un’altra cosa, è totalitario, è incredibile. sono 3 anni che viviamo insieme. È inutile che fai Santa Maria Goretti. Tu ti stai perdendo. il nostro amore libero. ma che problema c’è? Scegli bene l’interlocutore con cui parlare. Quello che siamo noi è un rapporto libero”.

Ma lei non ci sta e replica:

“Non è che è libertà di andare con un’altra donna, o io con un altro uomo. spiegalo perché la gente non lo sa a casa”.

Alex tiene duro e le risponde:

“Noi siamo un altro tipo di amore, noi non siamo la coppia del Mulino Bianco. Il tuo racconto non è quello di piangersi addosso o di prendersela per un aereo. Delia Duran è l’amore della mia vita e questa non è Delia Duran”.

Alfonso Signorini interrompe il confronto vedendo che tanto Delia prima di vederlo diceva che l’avrebbe lasciato, ma poi una volta di fronte a lui tutto si è sgretolato. Alex la lascia urlandole: “Sbloccati. Sbloccati”.

Il confronto tra Alex e Soleil

Subito dopo assistiamo al confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge in cui tutto ciò che lui ha detto prima viene completamente ribaltato. La donna prova a sostenere un confronto su alcuni punti importanti così:

Alex in Casa… Round 2! Ed è con Soleil, ora, che deve vedersela… perché anche a lei molte cose non sono piaciute. #GFVIP pic.twitter.com/l0qBWOQjXY — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2022

Ma lui sa cosa dire e la ammansisce così:

“Io vado contro al mondo per starti vicino. Io sto combattendo una battaglia incredibile. La nostra amicizia ha qualcosa di molto più elevato di come lo vogliono mercificare qua dentro”.

Addirittura arriva fino a toccare le battaglie arcobaleno per difendere questo fantomatico amore con Soleil che sembra debba essere sostenuto contro chissà quali giudici e inquisitori:

“Vogliono mercificare e sminuire la nostra amicizia. Tu in 3 mesi hai conosciuto la mia essenza. Tu sei sempre stata coerente con la nostra amicizia. Noi ci siamo sempre stati e non è la sessualità il nostro problema. Nel 2022 sole vogliono etichettare quello che noi siamo, noi insieme ai nostri amici omosessuali abbiamo combattuto per non essere inscatolati”.

Soleil cerca di fare il punto, sostiene che lui abbia incontrato Delia per dirle che la ama e pertanto gli risponde:

“Vieni e prenditi tua moglie”.

Lui risponde:

“Lei non è più connessa con quello che sono. Ti sembra che sia venuto a riprendermi mia moglie? Io sono venuto a portarle questo” (mostra l’anello che fino ad un minuto fa voleva dare a Delia in pegno del loro amore”.

E finiscono per ridere davanti agli occhi sbalorditi di tutti i telespettatori.

L’opinione di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini tenta più volte di far ragionare Alex Belli e fargli prendere una decisione: o Soleil o la moglie.

Alfonso proprio non ce la fa a non shipparli, lui totalmente inghiottito da questa telenovelas artistica #gfvip pic.twitter.com/sbWZcztBuc — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) January 21, 2022

Ma non ci riesce. Lui continua perfettamente a tenere la posizione in mezzo con il consenso di entrambe. Infatti quando interrompe il confronto con Soleil e si sposta su Delia dicendole:

“Io sono in imbarazzo per te“.

La donna non molla il marito, non lancia la fede coniugale tanto citata durante tutti i confronti. Resta. Mantiene in piedi il triangolo.

Il pubblico a casa non li regge più

L’opinione dei telespettatori è “Basta”. Su Twitter i commenti contro il triangolo e questo blocco totalmente dedicato a loro si rincorrono. Ma siamo certi che lunedì staremo ancora a parlare di loro. Per la prima volta una persona al di fuori del GF VIP riesce a creare più dinamiche e avere più spazio di chi è dentro.

#gfvip ci rendiamo conto che #alex è stato al centro dell'attenzione con #delia e #soleil per ben 2 ore????????

Non c'è che dire:questi sanno fare i soldi con la TV.

La loro filosofia:nel bene e nel male, basta che se ne parli. pic.twitter.com/R4gN2yXG5y — Fun Is fun (@barmudu) January 21, 2022

