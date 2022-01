Alex Belli dopo l’incontro di ieri in cui ha lasciato sia Delia Duran che Soleil Sorge in un purgatorio di non risposte, oggi ha preso una decisione molto importante. Su Twitter ha ufficialmente lasciato sua moglie con queste parole:

“Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola“.

Amore mio💔mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

Leggi anche Quando finisce il GF VIP

A cosa si riferisce Alex Belli nel suo messaggio di addio?

Probabilmente il tweet di Alex Belli è dovuto alle parole di Delia Duran dopo la diretta del Grande Fratello Vip 6. La modella venezuelana confidandosi con Sophie Codegoni ha detto:

“La complicità con lui si è rotta. Io mi sono baciata anche con le donne, ma condivido questa cosa con mio marito. Mi ha dato fastidio la complicità (con Soleil Sorge)”.

Quando Sophie le ha chiesto perché non mollasse definitivamente Alex, la donna ha risposto:

“Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c**o?! Altrimenti per queste str****te che sta facendo avrei decisodiversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto. Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma non è così facile. Dall’esterno è facile giudicare tutto”.

Addirittura Delia Duran è arrivata a dire:

“Magari è anche Soleil una vittima in tutto ciò. Se non prende posizione prende in giro me e lei. Io sono per le donne. Guarda che è lui, è tutta colpa sua, non si vuole fermare. Doveva fermarsi e non lo fa. Io amo veramente le donne e questa tensione con Soleil mi fa soffrire, io vorrei parlarci anche adesso”.

Avverrà questo dialogo di sorellanza? Ci sono forti dubbi!

n.4 #gfvip sophie:fatemelo vedere xke ho bisogno di guardarlo negli occhi,domanda lecita di tt,ma scusami allora nn poteva stare fuori?

Delia:sai xke nn lho mandato affanculo nn gli ho ridato l'anello?xke lui ha dtt guarda ke nn ti han fatto vedere il post ke ho fatto x te 🤣 pic.twitter.com/VdRvjBAr1e — Svarionix (@svarionix) January 22, 2022

Potrebbe interessarti Come vedere la replica del Grande Fratello Vip