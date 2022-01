Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono la coppia che scoppia ogni giorno del Grande Fratello Vip 6. Ogni giorno litigano, poi si riappacificano e di nuovo continuano. Un tira e molle tipico di Uomini e Donne, del resto entrambi hanno fatto parte del programma e probabilmente ne hanno interiorizzato i meccanismi.

Ma oggi mentre erano pronti per lasciarsi “definitivamente” l’ennesima volta l’aereo dei fans con l’hashtag Basciagoni è calato su di loro riportando tutti a più lucidi pensieri.

Perché hanno litigato Alessandro e Sophie?

La coppietta del GF VIP ha litigato ieri sera dopo la diretta a causa di alcuni comportamenti di Sophie. Alessandro rimprovera l’ex tronista per i suoi comportamenti con gli inquilini della casa. Ieri sera Delia Duran ha nominato Alessandro Basciano con la giustificazione che non le è mai andata giù la battuta su di lei che fece ad Alex Belli quando disse “Portala qua tua moglie e ci penso io“. Sophie Codegoni incurante di questo ha parlato con Delia dopo la diretta e poi anche con Soleil Sorge che era parecchio giù per quanto accaduto in puntata.

Al “bel Basciano” come lo chiama Alfonso Signorini, questo non è andato per niente bene e ha accusato la compagna di comportarsi scorrettamente nei suoi confronti. Ecco le sue parole secondo il racconto di Sophie:

“Sei una buffona perché parli con Delia dopo che mi ha nominato. Prendi una posizione che vai da me e poi vai da Delia, poi vai da Sole. Adesso voglio vedere se una persona ti nomina e io ci parlo, tu come reagisci”.

Sophie non ci sta alle critiche del compagno e lui reagisce con rabbia:

“Da domani me ne vado via dal letto. Giuro su mio figlio che non mi vedrai mai più“.

La ragazza non ci sta e gli risponde:

“Nessuno ti tiene qui, vai pure!”

E così la coppia ha dormito separata. Oggi Sophie ha raccontato a Miriana Trevisan, Nathalie Caldonazzo e Manila Nazzaro quanto accaduto e ha concluso:

“Va bene tutto ma la pazienza ha un limite”.

Ecco il video del racconto di Sophie:

Ma nel contratto di questi due stava una clausola dove accettavano il fatto di dover litigare ogni fine puntata?#GFVIP pic.twitter.com/PwksTyDt8x — AMICI NEWS (@amicii_news) January 22, 2022

Il racconto di Basciano mentre arriva l’aereo Basciagoni

Alessandro Basciano a sua volta si confida con gli altri inquilini della casa e dice che a questi termini lui non vuole stare all’interno della casa. La versione del ragazzo è un po’ diversa da quella di Sophie. Infatti lui riferisce a Nathalie, Gianmaria e Barù che la ragazza ha parlato tutta la notte con Delia di “cacate, amici, robe, Milano“. Secondo alcuni utenti su Twitter il problema è proprio il contenuto della conversazione perché Sophie avrebbe parlato con Delia di un caro amico comune a entrambe: Fabrizio Corona. Sarebbe stato questo a innescare la gelosia del ragazzo.

Basciano si è seccato:

“Ho 32 anni, sono un ragazzo che c’ha attività e tutto, non posso perder tempo a ste’ stronzate. Mi sono costruito da solo, c’ho una vita”.

Ma quando arriva l’aereo Basciagoni Alessandro cambia rotta, sobillato anche dai compagni che gli dicono “Dai, fate pace”. Sicuramente entro fine giornata la coppietta ritornerà a baciarsi e per la prossima diretta di Canale 5 sarà pronta a regalarci nuove clip d’amore.

Ecco il video con l’arrivo dell’aereo:

Video dell'aereo per i Basciagoni, con tanto di prequel di Alessandro che ne stava dicendo di ogni su Sophie ^^ Non voglio infierire su chi ha donato soldi per farlo volare, ma questo è stato uno dei più colossali "Epic Fail" della storia del GF… 😅#gfvip pic.twitter.com/tE904vsz6y — Ernesto (@alinoris) January 22, 2022

